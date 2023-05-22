***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAHMET YAŞAR EŞMEKAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 11.05.2023 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Elite Naturel Meyve Suyu İç ve Dış Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bio Doğal Tarım Pazarlama Gıda Ticaret Ltd. Şti. Müdür Evet 39.89 A/B Bağımsız Üye Değil - Hayır -ÇAĞRI EŞMEKAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 11.05.2023 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Elite Naturel Meyve Suyu İç ve Dış Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bio Doğal Tarım Pazarlama Gıda Ticaret Ltd. Şti. Müdür Elite USA LLC Ortak Rüya Organik Gıda ve Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 38.89 A/B Bağımsız Üye Değil - -RAHMİ CEYHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 11.05.2023 İcrada Görevli Değil İcra Başkan Yardımcısı (Mali İşlerden Sorumlu) Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye) / Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)KÜRŞAD TÜZMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 11.05.2023 İcrada Görevli Değil Yoktur Tüzmen Danışmanlık, Turizm, İnşaat ve ihracat Sn.ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150437 Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan) / Denetimden Sorumlu Komite (Başkan)HASAN CEBECİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 11.05.2023 İcrada Görevli Değil Yoktur HDC Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150437 Hayır Denetimden Sorumlu Komite (üye) / Riskin Erken SAptanması Komitesi (Başkan)Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAHMET YAŞAR EŞMEKAYA Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı Elite Naturel Meyve Suyu İç ve Dış Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bio Doğal Tarım Pazarlama Gıda Ticaret Ltd. Şti. MüdürÇAĞRI EŞMEKAYA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekili - İcra Başkanı Elite Naturel Meyve Suyu İç ve Dış Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bio Doğal Tarım Pazarlama Gıda Ticaret Ltd. Şti. Müdür Elite USA LLC Ortak Rüya Organik Gıda ve Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152889BIST