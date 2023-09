***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıWalmart Inc.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih13/09/2023Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiro ve Karlılığa Olumlu EtkiAçıklamalarElite Naturel Organik olarak, devam eden iş birliği imkanlarımızı sürekli geliştirerek Amerika Birleşik Devletleri (ABD) pazarındaki hacmimizi büyütmek ve projelerimize yenilerini eklemek için yapılan görüşmeler sonucunda ABD'nin en büyük perakende satış mağazaları zincirlerinden biri olan Walmart Inc. ile Elite Naturel Organik ürünlerinin satışı ile ilgili olarak anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma çerçevesinde Walmart Inc. tarafından belirlenecek şubelerinde Elite Naturel Organik ürünlerinin satışına ürün sevkiyatları gerçekleştirilerek hemen başlanacaktır. Ürün satışlarının performansına da bağlı olarak Walmart Inc.'in kalan diğer şubelerinden de ürünlerin satışa başlanılmasına yönelik olarak görüşmeler yapılmakta ve yapılacaktır. Walmart Inc. dışında da ABD'de diğer perakende satış kanallarında da Elite Naturel Organik ürünlerinin satışına yönelik görüşmeler devam ettirilmekte olup, gerçekleştirilen bu türden tüm görüşmelerde kamuyu aydınlatma ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında, özel durum açıklaması yapılmasını gerektiren bir gelişme olduğunda ivedilikle Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194614BIST