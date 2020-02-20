***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.02.2020 13:39
***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EMKEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820319
BIST
14:51117.129
En Yüksek
|Değişim
|: -1,73%
|| -2.067,14
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
116.978
14:516,0956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0111
|Açılış
|: 6,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0806
14:516,5831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,5820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5913
En Düşük
6,5663
14:51316,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,93
|Açılış
|: 316,39
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
316,50
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|144.896.620
|% 19,87
|
|HATEK
|9,86
|24.543.641
|% 15,19
|
|SNGYO
|1,36
|3.001.556
|% 13,33
|
|QNBFL
|141,80
|2.815.864
|% 7,42
|
|LOGO
|72,75
|55.694.425
|% 7,14
|
|TSPOR
|6,32
|686.281.530
|% -18,77
|
|VERTU
|5,43
|34.383.786
|% -17,73
|
|GSRAY
|3,24
|768.048.206
|% -16,92
|
|FENER
|16,71
|711.556.964
|% -14,04
|
|BJKAS
|3,07
|1.024.080.269
|% -12,78
|
|BJKAS
|3,07
|1.024.080.269
|% -12,78
|
|ASELS
|28,78
|983.459.017
|% -3,36
|
|GSRAY
|3,24
|768.048.206
|% -16,92
|
|THYAO
|14,61
|733.631.150
|% -1,95
|
|FENER
|16,71
|711.556.964
|% -14,04
|
|BJKAS
|3,07
|1.024.080.269
|% -12,78
|
|CEMAS
|1,27
|283.868.830
|% -3,79
|
|GSRAY
|3,24
|768.048.206
|% -16,92
|
|IHLGM
|1,24
|163.067.599
|% -4,62
|
|ODAS
|2,09
|267.629.611
|% -6,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8141
|7,8533
|% -0,32
|
|Frank
|6,1749
|6,2121
|% 0,24
|
|Riyal
|1,6199
|1,6280
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.615
|1.615
|2,24
|
|Altın Gr.
|316
|316
|0,46
|
|Cumhuriyet
|2.088
|2.120
|10,00
|
|Tam
|2.083
|2.135
|15,59
|
|Yarım
|1.007
|1.033
|7,54
|
|Çeyrek
|505
|516
|3,77
|
|Gümüş.Ons
|18,31
|18,35
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|-0,03
|
|B. Petrol
|59,03
|59,03
|-0,09
|
Seans Raporu
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