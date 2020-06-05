***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.06.2020 14:14
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket'in 30.06.2020 tarihinde yapılacak 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısından önce ortakların bilgisine sunulmak üzere hazırlamış olduğu SPK II 17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ 1.3 Genel Kurul Başlıklı maddesi gereğince yapılan duyuru ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849411
BIST
15:43110.196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 659,17
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.434
En Düşük
109.546
15:436,7707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0179
|Açılış
|: 6,7920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7804
En Düşük
6,7351
15:437,6466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0113
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
15:43366,72
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -5,41
|Açılış
|: 366,72
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
366,31
BIST En Aktif Hisseler
|LUKSK
|13,53
|3.129.034
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|264.005
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|45.206.392
|% 9,98
|
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|
|GENTS
|2,54
|60.500.600
|% 9,96
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|14.531.472
|% -9,84
|
|BURVA
|19,25
|3.131.138
|% -5,45
|
|THYAO
|12,72
|645.947.696
|% 1,03
|
|GARAN
|8,19
|606.218.389
|% 0,61
|
|TUPRS
|89,15
|399.415.132
|% 3,00
|
|PETKM
|3,82
|342.114.173
|% -1,04
|
|ASELS
|31,92
|316.894.246
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,64
|184.930.803
|% -1,20
|
|PETKM
|3,82
|342.114.173
|% -1,04
|
|IHLGM
|1,34
|114.644.173
|% -0,74
|
|CEMAS
|1,23
|96.886.178
|% 0,00
|
|GARAN
|8,19
|606.218.389
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5404
|8,5832
|% 0,71
|
|Frank
|7,0119
|7,0541
|% -0,37
|
|Riyal
|1,7974
|1,8064
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.685
|-29,82
|
|Altın Gr.
|369
|369
|-3,28
|
|Cumhuriyet
|2.390
|2.419
|-28,00
|
|Tam
|2.461
|2.486
|-32,50
|
|Yarım
|1.201
|1.215
|-14,00
|
|Çeyrek
|600
|608
|-7,10
|
|Gümüş.Ons
|17,36
|17,39
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|-0,05
|
|B. Petrol
|41,89
|41,89
|1,91
|