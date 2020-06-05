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***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.06.2020 14:14
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***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket'in 30.06.2020 tarihinde yapılacak 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısından önce ortakların bilgisine sunulmak üzere hazırlamış olduğu SPK II 17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ 1.3 Genel Kurul Başlıklı maddesi gereğince yapılan duyuru ek'te yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849411


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BAYRK 3,96 264.005 % 10,00  
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Tam 2.461 2.486 -32,50  
Yarım 1.201 1.215 -14,00  
Çeyrek 600 608 -7,10  
Gümüş.Ons 17,36 17,39 -0,33  
Gümüş Gr. 3,79 3,80 -0,05  
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