***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıElit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.03.2023 tarih 373 no'lu toplantısında,Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve denetimden sorumlu komitenin görüşü doğrultusunda, 2023 yılında bağımsız denetim hizmetinin alınması için Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu hususun 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118774BIST