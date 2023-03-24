***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.03.2023 17:01
***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.08.2022 / 01.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022 - 01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.03.2023
Tescil Tarihi
.
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
.
Açıklamalar
Şirketimizin 24.03.2023 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 ve 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin belirlenmesine karar verilmiştir.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127807
BIST
18:055.032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -30,01
|Açılış
|: 5.079
|
|Önceki Kapanış
|: 5.062
|
5.117
En Düşük
5.000
18:0519,0723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0466
|Açılış
|: 19,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3050
|
19,2700
En Düşük
19,0024
18:0520,5459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0857
|Açılış
|: 20,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9700
|
20,9088
En Düşük
20,4376
18:051.217,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,85
|Açılış
|: 1.217,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,02
|
1.234,12
En Düşük
1.214,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERIM
|9,13
|24.848.205
|% 10,00
|
|SANEL
|15,97
|14.243.199
|% 9,99
|
|BVSAN
|66,10
|513.606.545
|% 9,98
|
|AKFYE
|19,06
|57.644.016
|% 9,98
|
|GOKNR
|24,48
|2.045.780.230
|% 9,97
|
|PAMEL
|280,00
|72.632.243
|% -10,00
|
|POLTK
|1.925,30
|27.454.766
|% -10,00
|
|CANTE
|58,40
|447.338.819
|% -9,95
|
|IZINV
|23,12
|38.833.640
|% -8,98
|
|KUVVA
|44,00
|1.110.907
|% -7,56
|
|ASTOR
|63,90
|6.624.763.399
|% 2,49
|
|EREGL
|37,10
|4.685.264.970
|% 0,00
|
|THYAO
|128,40
|3.345.060.811
|% -0,77
|
|ISCTR
|13,85
|2.892.923.703
|% -2,26
|
|KOZAL
|22,10
|2.872.585.127
|% 4,84
|
|KATMR
|1,36
|416.053.016
|% 3,82
|
|ISCTR
|13,85
|2.892.923.703
|% -2,26
|
|EKGYO
|6,90
|1.138.819.696
|% -1,15
|
|YKBNK
|10,29
|1.584.513.774
|% -2,83
|
|KOZAL
|22,10
|2.872.585.127
|% 4,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0674
|19,0723
|% 0,24
|
|Euro
|20,5254
|20,5459
|% -0,42
|
|Sterlin
|23,2399
|23,3565
|% -0,32
|
|Frank
|20,6923
|20,8169
|% 0,04
|
|Riyal
|5,0608
|5,0861
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.985
|1.985
|-8,28
|
|Altın Gr.
|1.217
|1.217
|-2,75
|
|Cumhuriyet
|8.255
|8.380
|79,00
|
|Tam
|8.231
|8.335
|-4,00
|
|Yarım
|4.035
|4.079
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.017
|2.039
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,19
|14,21
|0,06
|
|B. Petrol
|74,47
|74,47
|-1,44
|