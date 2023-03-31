***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.03.2023 14:59
***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.08.2022 / 01.03.2023 / 24.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022 - 01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.03.2023
Tescil Tarihi
30.03.2023 - 31.03.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
30.03.2023/10801- 31.03.2023/10802
Açıklamalar
Şirketimizin 24 Mart 2023 tarihli 2021- 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında
2022 Yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak, Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin kararı Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30 Mart 2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 30 Mart 2023 tarihli 10801 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.
2023 Yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin kararı Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 31 Mart 2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 31 Mart 2023 tarihli 10802 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130213
BIST