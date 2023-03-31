***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.08.2022 / 01.03.2023 / 24.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıElit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022 - 01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi24.03.2023Tescil Tarihi30.03.2023 - 31.03.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su30.03.2023/10801- 31.03.2023/10802AçıklamalarŞirketimizin 24 Mart 2023 tarihli 2021- 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında2022 Yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak, Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin kararı Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30 Mart 2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 30 Mart 2023 tarihli 10801 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.2023 Yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin kararı Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 31 Mart 2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 31 Mart 2023 tarihli 10802 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130213BIST