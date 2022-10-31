***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
31.10.2022 18:43
***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Açıklamalar
01.01.2022_30.09.2022 Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ektedir.
Pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075552
BIST
18:053.979
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 99,98
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.982
En Düşük
3.881
18:0518,6141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0336
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,3767
18:0518,4038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,1328
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,3351
18:05980,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,71
|Açılış
|: 980,01
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
977,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|85,95
|274.316.504
|% 9,98
|
|KONTR
|98,15
|884.883.694
|% 9,97
|
|NTGAZ
|29,66
|30.581.477
|% 9,93
|
|IMASM
|108,70
|110.454.581
|% 9,91
|
|DNISI
|8,89
|77.830.207
|% 9,21
|
|CEOEM
|13,30
|66.442.991
|% -9,95
|
|TUREX
|17,00
|47.271.318
|% -5,92
|
|RUBNS
|25,60
|90.697.665
|% -5,11
|
|VBTYZ
|36,08
|20.970.153
|% -3,89
|
|QNBFL
|85,75
|310.082
|% -3,65
|
|KONTR
|98,15
|884.883.694
|% 9,97
|
|YYLGD
|32,58
|360.232.584
|% 4,09
|
|OYAKC
|16,80
|358.991.506
|% 1,27
|
|CONSE
|8,00
|348.946.326
|% 4,17
|
|BASGZ
|17,20
|288.490.324
|% 2,02
|
|MOBTL
|3,22
|231.233.373
|% 1,90
|
|CONSE
|8,00
|348.946.326
|% 4,17
|
|SEGYO
|1,78
|61.017.829
|% 3,49
|
|PSGYO
|6,47
|183.835.310
|% -2,85
|
|OYAKC
|16,80
|358.991.506
|% 1,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5984
|18,6141
|% 0,18
|
|Euro
|18,3892
|18,4038
|% -0,72
|
|Sterlin
|21,3215
|21,4284
|% -0,91
|
|Frank
|18,4885
|18,5999
|% -0,51
|
|Riyal
|4,9392
|4,9640
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|-5,72
|
|Altın Gr.
|980
|981
|-2,15
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.604
|6.668
|-68,00
|
|Yarım
|3.218
|3.258
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.614
|1.628
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|-0,04
|
|B. Petrol
|92,67
|92,67
|-1,10
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59IMASM
Yüzde 9.91 oranında artışla 108.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 134, 873 adet işlem
-
17:58IPEKE
Yüzde 5.54 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 721, 759 adet işlem
-
17:56EUHOL
Yüzde 6.75 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 843, 667 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 104, 29 artarak (% 2.48 ) 4, 317
-
17:55XU100
Endeks 3, 968 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 29 üstünde . İşlem hacmi 59, 268.00 milyon TL de