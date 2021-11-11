Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
canlı borsa banner
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.11.2021 17:23
***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 11.11.2021
Genel Kurul Tarihi 15.12.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.12.2021
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe DİLOVASI
Adres D.O.S.B 1.Kısım D-1003 Sk.No:4 Dilovası/KOCAELİ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
4 - 2020 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
5 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6 - Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7 - Yönetim Kurulunun 2020 yılı hesap dönemine ait Şirket karının kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında ve bu esaslar kapsamında yapılan ödemeler konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında ve bu esaslar kapsamında yapılan ödemeler konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev süreleri hakkında bilgi verilmesi.
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, ‘'Şirket Bilgilendirme Politikası'' hakkında bilgi verilmesi.
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kuruluna bildirilen bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.Maddesi uyarınca 2020 yılında Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine verilen teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması ve karara bağlanması.
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler ile yukarıda sayılanlar dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
16 - 2020 Yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.
17 - Konkordato süreci hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
18 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Eminiş Ambalaj A.Ş.2020 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 11.11.2021 tarihli toplantısında
2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ekli gündemi müzakere ve karara bağlamak üzere 15 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 14:00'de Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım D-1003 Sok. No:4 Dilovası KOCAELİ adresinde yapılmasına,
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılabilmesi için Kocaeli Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilerek Toplantıda Bakanlık Temsilcisi bulundurulmasının talep edilmesine,
Toplantının yapılmasından sonra tescil ve ilan ettirilmesine karar verilmiştir.
Bilgilerinize sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977063


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.625
Değişim :  0,06% |  0,97
Açılış :  1.622  
Önceki Kapanış :  1.624  
En Yüksek
1.644 En Düşük
1.621
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 102,30 25.276.182 % 10,00  
OZRDN 8,47 31.021.127 % 10,00  
DOAS 41,52 119.598.763 % 9,96  
ATATP 53,00 99.957.632 % 9,96  
OYLUM 8,85 20.074.366 % 9,94  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,8949 9,8959 % 0,55  
Euro 11,3497 11,3697 % 0,64  
Sterlin 13,1946 13,2608 % 0,28  
Frank 10,7033 10,7678 % 0,29  
Riyal 2,6289 2,6421 % 0,48  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.862 1.863 9,94  
Altın Gr. 592 592 5,81  
Cumhuriyet 3.932 3.992 61,00  
Tam 3.913 4.011 58,95  
Yarım 1.891 1.940 28,52  
Çeyrek 949 970 14,25  
Gümüş.Ons 25,17 25,21 0,50  
Gümüş Gr. 8,01 8,02 0,20  
B. Petrol 82,42 82,42 -0,22  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru