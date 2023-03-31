***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021-2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 01.03.2023Genel Kurul Tarihi 24.03.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2023Ülke TürkiyeŞehir KOCAELİİlçe DİLOVASIAdres D.O.S.B 1.Kısım D-1003 Sk.No:4 Dilovası/KOCAELİGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2021-2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,4 - 2021-2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,5 - 2021-2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Şirketin 2021-2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - Yönetim Kurulunun 2021-2022 yılı hesap dönemlerine ait Şirket karının kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,8 - Esas Sözleşmesi'nin ‘'Sermaye ve Paylar'' başlıklı '7.maddesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması,9 - Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ömer İsmet UZUNYOL' un vefatı nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Türk Ticaret Kanunun 363'üncü maddesine göre 11.11.2022 tarihli Yönetim Kurul Kararı ile seçilen Sayın Hatice Füsun UZUNYOL KUTLU' nun Genel Kurul'un onayına sunulması,10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi,11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,12 - Şirket'in Yönetim Kurul'unca, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2022 yılı için Yönetim Kurul Kararıyla seçilmiş olan Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması,13 - Şirket Yönetim Kurulu'nca, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2023 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması ve karara bağlanması,15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler ile yukarıda sayılanlar dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,16 - 2021-2022 yıllarında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılan ve yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,17 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.Maddesi uyarınca 2021-2022 yılında Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,18 - Konkordato süreci hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,19 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 2 Genel Kurul Çağrı İlanı_2021_2022.pdf - İlan MetniEK: 3 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı_2021_2022_.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararlar ilişikteki Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesinde sunulmaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 31.03.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Eminiş A.Ş. 2021-2022 Genel Kurul Tutanakları_24032023.pdf - TutanakEK: 2 Eminiş A.Ş.Hazirun_24032023.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 24 Mart 2023 tarihinde yapılan 2021-2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30 Mart 2023 tarihinde 13.madde hariç ve 31 Mart 2023 tarihinde sadece 13. madde tescil edilmek üzere tüm maddeleri tescil edilmiştir. Bilgilerinize sunarız.Not: Şirketimiz iki yıl için tek Olağan Genel Kurul toplantısı yapması nedeniyle, tescil prosedürleri kaynaklı olarak, Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi, 2022 ve 2023 yılları için ayrı ayrı iki kere tescil edilmiştir.31 Mart 2023 tarihindeki tescil işlemi sadece 13.madde de belirtilen 2023 yılı Bağımsız Denetim Kuruluş seçiminin tescilidir. Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130191BIST