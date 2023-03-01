***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi 2021-2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ÇağrıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniGenel Kurul Dökümanında sehven yazım hatasıdır.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118762BIST