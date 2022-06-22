***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.06.2022 19:13
***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.09.2018 / 05.10.2018 / 14.12.2018 / 18.02.2019 / 16.04.2020 / 08.06.2020 / 22.06.2020 / 22.12.2021/ 21.01.2022/ 22.02.2022/ 22.03.2022/ 22.04.2022 /18.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konkordato projemiz, 22 Haziran 2020 tarihinde Gebze Ticaret Asliye Mahkemesi tarafından tastik edilmiştir.Konkordato projesi kapsamında konkordato borçlarımız, 1,5 yıl geri ödemesiz, 72 ay eşit taksitlerle ödenmesi suretiyle yeniden yapılandırılmış ve bu yapılandırma mahkeme tarafından onaylanmıştır.Konkordato süreci, konkordato öncesinden gelen tüm borçlarımızın ödenmesi sonrasında, tamamlanacaktır. Bilgisi kamuoyuyla paylaşılmıştı.
Konkordato projesi kapsamında ilk taksit bedeli 22.12.2021 tarihinde, ikinci taksit bedeli 21.01.2022 tarihinde, üçüncü taksit bedeli 22.02.2022 tarihinde, dördüncü taksit bedeli 22.03.2022 tarihinde, beşinci taksit bedeli 22.04.2022 tarihinde ve 18.05.2022 tarihinde altıncı taksit bedeli ödenmiştir.Bilgisi kamuoyuyla paylaşılmıştı.
Yedinci taksit bedeli 884.997,86TL ödeme, projeye uygun olarak bugün (22.06.2022 tarihinde) yapılmıştır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038807
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -31,09
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.534
18:0517,3523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0125
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3868
En Düşük
17,3014
18:0518,3286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0015
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 18,3300
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18,3902
En Düşük
18,2112
18:051.018,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -5,71
|Açılış
|: 1.018,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.030,12
En Düşük
1.015,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|14,53
|467.615.789
|% 9,99
|
|UFUK
|79,30
|5.529.660
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|12.796.969
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|299.025.489
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,96
|73.815.314
|% 9,94
|
|MZHLD
|99,00
|5.458.167
|% -10,00
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|941.160
|% -9,98
|
|IHAAS
|26,16
|1.038.343
|% -7,69
|
|BRKO
|1,46
|939.815
|% -5,19
|
|THYAO
|50,55
|3.339.500.493
|% -2,88
|
|SISE
|21,56
|1.686.073.246
|% -2,88
|
|EREGL
|27,58
|1.631.610.165
|% -2,20
|
|AKBNK
|8,82
|1.316.874.457
|% -2,97
|
|SASA
|44,90
|1.303.900.284
|% -0,44
|
|ODAS
|3,24
|1.222.084.496
|% 2,86
|
|YKBNK
|4,84
|1.191.186.699
|% -1,63
|
|TSKB
|2,18
|380.800.557
|% -3,54
|
|AKBNK
|8,82
|1.316.874.457
|% -2,97
|
|EKGYO
|2,59
|380.277.812
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3523
|17,3537
|% 0,08
|
|Euro
|18,2624
|18,3046
|% -0,14
|
|Sterlin
|21,1792
|21,2854
|% 0,01
|
|Frank
|17,9673
|18,0756
|% 0,10
|
|Riyal
|4,6073
|4,6304
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-13,45
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|-7,44
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.740
|6.859
|-59,00
|
|Yarım
|3.309
|3.355
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.677
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,97
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,68
|-0,26
|
|B. Petrol
|110
|110
|-1,71
|
Seans Raporu
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