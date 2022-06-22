***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.06.2022 19:14
***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mevcut 389.853,51$ plastik kova ihracat siparişleri için başvurulmuş bulunan, Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) onaylanmıştır.Bu belge kapsamında öngörülen ithalat 200.159,68 $'dır.Belge kapama tarihi 18.01.2023'dir.Bilgisi duyurulmuştu.
İhracat siparişlerdeki artışa istinaden Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) madde revizesi talebi 21.06.2022 tarihinde yapılmıştır.22.06.2022 tarihinde revize talebimiz onaylanmış ve Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında 503.606,10USD tutarında ihracat ve 257.348,16USD tutarında ithalat için belge revize edilmiştir.Belge kapama tarihi 18.01.2023'dir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038808
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -31,09
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.534
18:0517,3523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0125
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3868
En Düşük
17,3014
18:0518,3286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0015
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2112
18:051.018,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -5,71
|Açılış
|: 1.018,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.030,12
En Düşük
1.015,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|14,53
|467.615.789
|% 9,99
|
|UFUK
|79,30
|5.529.660
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|12.796.969
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|299.025.489
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,96
|73.815.314
|% 9,94
|
|MZHLD
|99,00
|5.458.167
|% -10,00
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|941.160
|% -9,98
|
|IHAAS
|26,16
|1.038.343
|% -7,69
|
|BRKO
|1,46
|939.815
|% -5,19
|
|THYAO
|50,55
|3.339.500.493
|% -2,88
|
|SISE
|21,56
|1.686.073.246
|% -2,88
|
|EREGL
|27,58
|1.631.610.165
|% -2,20
|
|AKBNK
|8,82
|1.316.874.457
|% -2,97
|
|SASA
|44,90
|1.303.900.284
|% -0,44
|
|ODAS
|3,24
|1.222.084.496
|% 2,86
|
|YKBNK
|4,84
|1.191.186.699
|% -1,63
|
|TSKB
|2,18
|380.800.557
|% -3,54
|
|AKBNK
|8,82
|1.316.874.457
|% -2,97
|
|EKGYO
|2,59
|380.277.812
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3523
|17,3537
|% 0,08
|
|Euro
|18,2624
|18,3046
|% -0,14
|
|Sterlin
|21,1792
|21,2854
|% 0,01
|
|Frank
|17,9673
|18,0756
|% 0,10
|
|Riyal
|4,6073
|4,6304
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-13,45
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|-7,44
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.740
|6.859
|-59,00
|
|Yarım
|3.309
|3.355
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.677
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,97
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,68
|-0,26
|
|B. Petrol
|110
|110
|-1,71
|
Seans Raporu
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