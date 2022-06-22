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***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.06.2022 19:14
***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Mevcut 389.853,51$ plastik kova ihracat siparişleri için başvurulmuş bulunan, Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB)  onaylanmıştır.Bu belge kapsamında öngörülen ithalat 200.159,68 $'dır.Belge kapama tarihi 18.01.2023'dir.Bilgisi duyurulmuştu.
İhracat siparişlerdeki artışa istinaden Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) madde revizesi talebi 21.06.2022 tarihinde yapılmıştır.22.06.2022 tarihinde revize talebimiz onaylanmış ve Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında 503.606,10USD tutarında ihracat ve 257.348,16USD tutarında ithalat için belge revize edilmiştir.Belge kapama tarihi 18.01.2023'dir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038808


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