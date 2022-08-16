***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEminiş Ambalaj A.Ş'nin kurucularından olan asırlık çınarımız, değerli büyüğümüz, Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı, %47,79 ortağımız Sayın Ömer İsmet Uzunyol (03.04.1923 – 14.08.2022) 99 yaşında hakkın rahmetine kavuşmuştur.Uzunyol ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056075BIST