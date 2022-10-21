***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.10.2022 15:09
***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz plastik ve metal ambalaj imalatı alanında faaliyet göstermekte olup, ağırlıklı olarak plastik ambalaj üretmektedir.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073277
BIST
15:053.926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 25,01
|Açılış
|: 3.905
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|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.934
En Düşük
3.888
15:0518,6073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0005
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
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18,6503
En Düşük
18,5591
15:0518,0862
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,1219
|Açılış
|: 18,1900
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|Önceki Kapanış
|: 18,3300
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18,2856
En Düşük
18,0743
15:05970,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,41
|Açılış
|: 970,87
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|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
976,61
En Düşük
967,31
BIST En Aktif Hisseler15:05
|SMRTG
|75,90
|512.257.226
|% 10,00
|
|CELHA
|20,68
|24.948.622
|% 10,00
|
|AGESA
|31,90
|59.698.686
|% 10,00
|
|PENTA
|708,50
|145.907.990
|% 10,00
|
|ERCB
|63,80
|241.015.901
|% 10,00
|
|NTGAZ
|29,08
|74.887.216
|% -3,90
|
|OZGYO
|3,63
|74.404.273
|% -3,71
|
|SNKRN
|17,76
|1.530.913
|% -3,27
|
|SMART
|8,18
|21.441.030
|% -3,08
|
|ULUFA
|4,41
|19.172.140
|% -3,08
|
|THYAO
|98,55
|3.666.765.563
|% -0,50
|
|TUPRS
|373,90
|1.950.850.566
|% 1,55
|
|SISE
|31,66
|1.873.316.262
|% 0,96
|
|EKGYO
|4,68
|1.796.740.087
|% 4,00
|
|SASA
|88,90
|1.609.025.714
|% 4,28
|
|EKGYO
|4,68
|1.796.740.087
|% 4,00
|
|TSKB
|2,89
|652.735.342
|% 3,21
|
|SKBNK
|1,98
|338.166.028
|% 3,66
|
|YKBNK
|9,66
|1.530.268.637
|% -0,31
|
|ISGYO
|7,29
|1.023.919.410
|% 9,95
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5997
|18,6073
|% 0,00
|
|Euro
|18,0768
|18,0862
|% -0,67
|
|Sterlin
|20,6125
|20,7158
|% -1,04
|
|Frank
|18,3029
|18,4132
|% -0,84
|
|Riyal
|4,9341
|4,9589
|% 0,07
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.623
|1.624
|-4,60
|
|Altın Gr.
|971
|971
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|6.551
|6.650
|-74,00
|
|Tam
|6.583
|6.683
|-26,00
|
|Yarım
|3.207
|3.268
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.633
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,36
|18,39
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,99
|-0,20
|
|B. Petrol
|92,66
|92,66
|0,28
|