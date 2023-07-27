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***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.07.2023 18:30
***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 27.07.2023 tarihli 381 no'lu Yönetim Kurul Kararıyla
Şirketimizin %47,79 ortağı Sayın Ömer İsmet UZUNYOL'un 14/08/2022 tarihinde vefatı ile, T.C.Büyükçekmece 3.Sulh Hukuk Mahkemesi Mirasçılık Belgesi'ne istinaden, muris Sayın Ömer İsmet UZUNYOL'un mirasının 4 pay kabul edilerek,
2 pay Sayın Hatice Füsun UZUNYOL KUTLU, 1 pay Sayın Ahmet Ferit UZUNYOL, 1 pay Sayın Dila Ekin ÇAĞLAR'a taksimi ile Şirketimiz ortaklık yapısının aşağıdaki gibi güncellenmesine karar verilmiştir.Şirket sermaye yapısına ilişkin şablonlar güncellenmiştir.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
    ŞİRKET ORTAKLIK YAPISI

    Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
    Sermayedeki Payı
    Sermayedeki Payı(%)
    Oy Hakkı Oranı(%)

    ÖMER İSMET UZUNYOL *MİRASI*
    2.962.869,36
    47,79%
    47,79%

    MUSTAFA FERİDUN UZUNYOL
    1.252.084,53
    20,19%
    20,19%

    HATİCE FÜSUN UZUNYOL KUTLU
    252.722,86
    4,08%
    4,08%

    BERNA UZUNYOL
    195.602,00
    3,15%
    3,15%

    AHMET FERİT UZUNYOL
    76.195,00
    1,23%
    1,23%

    HALKA AÇIK
    1.460.526,25
    23,56%
    23,56%

    TOPLAM
    6.200.000,00
    100%
    100,00%




    ÖMER İSMET UZUNYOL *MİRASI*

    Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
    Sermayedeki Payı
    Sermayedeki Payı(%)
    Oy Hakkı Oranı(%)

    HATİCE FÜSUN UZUNYOL KUTLU
    1.481.434,68
    23,89%
    23,89%

    DİLA EKİN ÇAĞLAR
    740.717,34
    11,95%
    11,95%

    AHMET FERİT UZUNYOL
    740.717,34
    11,95%
    11,95%

    TOPLAM
    2.962.869,36
    47,79%
    47,79%




    ŞİRKET ORTAKLIK YAPISI *MİRAS  SONRASI*

    Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
    Sermayedeki Payı
    Sermayedeki Payı(%)
    Oy Hakkı Oranı(%)

    HATİCE FÜSUN UZUNYOL KUTLU
    1.734.157,54
    27,97%
    27,97%

    MUSTAFA FERİDUN UZUNYOL
    1.252.084,53
    20,19%
    20,19%

    AHMET FERİT UZUNYOL
    816.912,34
    13,18%
    13,18%

    DİLA EKİN ÇAĞLAR
    740.717,34
    11,95%
    11,95%

    BERNA UZUNYOL
    195.602,00
    3,15%
    3,15%

    HALKA AÇIK
    1.460.526,25
    23,56%
    23,56%

    TOPLAM
    6.200.000,00
    100%
    100,00%






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175922


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Yarım 5.496 5.589 -65,00  
Çeyrek 2.756 2.794 -33,00  
Gümüş.Ons 24,23 24,25 -0,70  
Gümüş Gr. 20,93 20,95 -0,63  
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