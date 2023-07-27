***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.07.2023 18:30
***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.07.2023 tarihli 381 no'lu Yönetim Kurul Kararıyla
Şirketimizin %47,79 ortağı Sayın Ömer İsmet UZUNYOL'un 14/08/2022 tarihinde vefatı ile, T.C.Büyükçekmece 3.Sulh Hukuk Mahkemesi Mirasçılık Belgesi'ne istinaden, muris Sayın Ömer İsmet UZUNYOL'un mirasının 4 pay kabul edilerek,
2 pay Sayın Hatice Füsun UZUNYOL KUTLU, 1 pay Sayın Ahmet Ferit UZUNYOL, 1 pay Sayın Dila Ekin ÇAĞLAR'a taksimi ile Şirketimiz ortaklık yapısının aşağıdaki gibi güncellenmesine karar verilmiştir.Şirket sermaye yapısına ilişkin şablonlar güncellenmiştir.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
ŞİRKET ORTAKLIK YAPISI
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Sermayedeki Payı(%)
Oy Hakkı Oranı(%)
ÖMER İSMET UZUNYOL *MİRASI*
2.962.869,36
47,79%
47,79%
MUSTAFA FERİDUN UZUNYOL
1.252.084,53
20,19%
20,19%
HATİCE FÜSUN UZUNYOL KUTLU
252.722,86
4,08%
4,08%
BERNA UZUNYOL
195.602,00
3,15%
3,15%
AHMET FERİT UZUNYOL
76.195,00
1,23%
1,23%
HALKA AÇIK
1.460.526,25
23,56%
23,56%
TOPLAM
6.200.000,00
100%
100,00%
ÖMER İSMET UZUNYOL *MİRASI*
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Sermayedeki Payı(%)
Oy Hakkı Oranı(%)
HATİCE FÜSUN UZUNYOL KUTLU
1.481.434,68
23,89%
23,89%
DİLA EKİN ÇAĞLAR
740.717,34
11,95%
11,95%
AHMET FERİT UZUNYOL
740.717,34
11,95%
11,95%
TOPLAM
2.962.869,36
47,79%
47,79%
ŞİRKET ORTAKLIK YAPISI *MİRAS SONRASI*
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Sermayedeki Payı(%)
Oy Hakkı Oranı(%)
HATİCE FÜSUN UZUNYOL KUTLU
1.734.157,54
27,97%
27,97%
MUSTAFA FERİDUN UZUNYOL
1.252.084,53
20,19%
20,19%
AHMET FERİT UZUNYOL
816.912,34
13,18%
13,18%
DİLA EKİN ÇAĞLAR
740.717,34
11,95%
11,95%
BERNA UZUNYOL
195.602,00
3,15%
3,15%
HALKA AÇIK
1.460.526,25
23,56%
23,56%
TOPLAM
6.200.000,00
100%
100,00%
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175922
BIST