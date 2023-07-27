***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 27.07.2023 tarihli 381 no'lu Yönetim Kurul KararıylaŞirketimizin %47,79 ortağı Sayın Ömer İsmet UZUNYOL'un 14/08/2022 tarihinde vefatı ile, T.C.Büyükçekmece 3.Sulh Hukuk Mahkemesi Mirasçılık Belgesi'ne istinaden, muris Sayın Ömer İsmet UZUNYOL'un mirasının 4 pay kabul edilerek,2 pay Sayın Hatice Füsun UZUNYOL KUTLU, 1 pay Sayın Ahmet Ferit UZUNYOL, 1 pay Sayın Dila Ekin ÇAĞLAR'a taksimi ile Şirketimiz ortaklık yapısının aşağıdaki gibi güncellenmesine karar verilmiştir.Şirket sermaye yapısına ilişkin şablonlar güncellenmiştir.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.ŞİRKET ORTAKLIK YAPISIOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret UnvanıSermayedeki PayıSermayedeki Payı(%)Oy Hakkı Oranı(%)ÖMER İSMET UZUNYOL *MİRASI*2.962.869,3647,79%47,79%MUSTAFA FERİDUN UZUNYOL1.252.084,5320,19%20,19%HATİCE FÜSUN UZUNYOL KUTLU252.722,864,08%4,08%BERNA UZUNYOL195.602,003,15%3,15%AHMET FERİT UZUNYOL76.195,001,23%1,23%HALKA AÇIK1.460.526,2523,56%23,56%TOPLAM6.200.000,00100%100,00%ÖMER İSMET UZUNYOL *MİRASI*Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret UnvanıSermayedeki PayıSermayedeki Payı(%)Oy Hakkı Oranı(%)HATİCE FÜSUN UZUNYOL KUTLU1.481.434,6823,89%23,89%DİLA EKİN ÇAĞLAR740.717,3411,95%11,95%AHMET FERİT UZUNYOL740.717,3411,95%11,95%TOPLAM2.962.869,3647,79%47,79%ŞİRKET ORTAKLIK YAPISI *MİRAS SONRASI*Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret UnvanıSermayedeki PayıSermayedeki Payı(%)Oy Hakkı Oranı(%)HATİCE FÜSUN UZUNYOL KUTLU1.734.157,5427,97%27,97%MUSTAFA FERİDUN UZUNYOL1.252.084,5320,19%20,19%AHMET FERİT UZUNYOL816.912,3413,18%13,18%DİLA EKİN ÇAĞLAR740.717,3411,95%11,95%BERNA UZUNYOL195.602,003,15%3,15%HALKA AÇIK1.460.526,2523,56%23,56%TOPLAM6.200.000,00100%100,00%http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175922BIST