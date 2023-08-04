***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.02.2023/ 18.07.2023/ 31.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 06.02.2023 tarihli 369 Yönetim Kurul Kararıyla, Şirketimiz özkaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla şirketin ortağı %1,20 hissedarı, Yönetim Kurulu Üyesi, Satış ve Pazarlama Müdürü Sayın Ahmet Ferit UZUNYOL, yapılması planlanan sermaye arttırımında kullanılmak üzere, sermaye avansı olarak 03 Şubat 2023 tarihinde şirket hesaplarına 3.500.000TL (ÜçmilyonbeşyüzbinTL) ve 06 Şubat 2023 (bugün) tarihi itibariyle 500.000TL(BeşyüzbinTL) toplamda 4.000.000TL (DörtmilyonTL) şirketin banka hesaplarına aktarmıştır bilgisi, pay sahipleri ve kamuoyuyla Kap platformunda paylaşılmıştı.Şirketimizin 17.07.2023 tarihli 380 Yönetim Kurul Kararıyla Şirketimizin özkaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla şirketin %1,22 hissedarı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Ferit UZUNYOL, yapılması planlanan sermaye arttırımında kullanmak üzere, sermaye avansı olarak 5.500.000TL(BeşmilyonbeşyüzbinTL) tutarın, şirkete aktarılmasına yönelik talebinin kabul edilmesine karar verilmiştir.17 Temmuz 2023 tarihinde 2.000.000TL (İkimilyonTL) tutar, Sayın Ahmet Ferit UZUNYOL tarafından, şirket banka hesaplarına aktarılmıştır. Geri kalan bakiyenin bir ay içinde şirket hesaplarına aktarılması planlanmaktadır, bilgisi KAP platformunda paylaşılmıştı.Planlanan 3.500.000TL(ÜçmilyonbeşyüzbinTL)'nin, 1.000.000TL(BirmilyonTL)'si 28 Temmuz 2023 tarihinde Sayın Ahmet Ferit UZUNYOL tarafından şirket banka hesaplarına aktarılmıştır. Geri kalan bakiyenin bir hafta içerisinde, şirket hesaplarına aktarılacağı bilgisi alınmıştır, bilgisi KAP platformunda paylaşılmıştı.Sayın Ahmet Ferit UZUNYOL tarafından 2.500.000TL(İkimilyonbeşyüzbinTL) tutar, bugün(04.08.2023) şirket hesaplarına aktarılmıştır.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181005BIST