***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.12.2023 13:42
***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi, Muhasebe Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Sayın Gözde ÖNEM'in 31.12.2023 tarihi itibari ile istifaen görevinden ayrılmıştır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231013
BIST
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18:057.470
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|15,18
|115.009.254
|% 10,00
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|NTGAZ
|23,10
|250.961.338
|% 10,00
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|ONCSM
|149,60
|141.943.623
|% 10,00
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|VERUS
|197,00
|100.173.405
|% 9,99
|
|GEDIK
|14,88
|26.179.651
|% 9,98
|
|EYGYO
|8,60
|24.413.351
|% -58,25
|
|SAMAT
|40,50
|20.589.906
|% -10,00
|
|UFUK
|89,30
|3.337.046
|% -6,49
|
|DGGYO
|28,50
|15.478.041
|% -3,85
|
|PKART
|32,10
|2.228.844
|% -3,25
|
|GUBRF
|153,80
|10.595.384.568
|% 9,94
|
|THYAO
|228,60
|4.064.684.246
|% -0,17
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|AKBNK
|36,52
|3.183.572.627
|% 1,33
|
|SKBNK
|4,30
|3.057.562.872
|% 3,86
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|ISCTR
|23,36
|2.871.954.824
|% 3,36
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|SKBNK
|4,30
|3.057.562.872
|% 3,86
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|EKGYO
|6,88
|1.011.621.816
|% -0,86
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|YKBNK
|19,54
|2.595.901.760
|% 1,61
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|ISCTR
|23,36
|2.871.954.824
|% 3,36
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|ISGYO
|15,51
|1.547.643.952
|% 9,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|29,5619
|29,5711
|% 0,50
|
|Euro
|32,3908
|32,5862
|% -0,27
|
|Sterlin
|37,5777
|37,7661
|% 0,58
|
|Frank
|34,9951
|35,2060
|% 0,76
|
|Riyal
|7,8585
|7,8979
|% 0,43
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|23,78
|23,81
|% 0,66
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|Platin
|990,54
|992,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.093,53
|1.108,11
|% 0,66
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|Brent Pet.
|77,07
|77,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.063,08
|2.063,42
|% 0,66
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