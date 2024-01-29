***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca aşağıdaki kararları almıştır.İlgili Tebliğin 11. maddesine göre, Yatırımcı İlişkileri görevlerini ifa etmek amacı ile Yatırımcı İlişkileri Yöneticisinin atanması, ilgili kişinin gerekli Sermaye Piyasası (SPF Düzey 2 ve üzeri) Lisansa sahip olması ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesi gerekmektedir.Bu doğrultuda Ortaklığımızın Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, CAN ÖZTÜRK'ün Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak atanmasına, Kurumsal Yönetim Komite üyesi olarak görevlendirilmesine, karar verilmiştir.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243329BIST