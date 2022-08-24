***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.08.2022 21:18
***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÖMER İSMET UZUNYOL İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı 47.48 Kurumsal Yönetim Komitesi
MUSTAFA FERİDUN UZUNYOL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür 20.19 Bağımsız Üye Değil
Ahmet Ferit Uzunyol Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Yönetim Kurul Üyesi 1.2 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
CEMİLE EBRU EKEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 02.01.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurul Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Denetim Komitesi Üyesi_Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ALİ CEM KOCABALI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.03.2020 İcrada Görevli Değil Yoktur. Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Denetimden Sorumlu Komite-Başkan Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058228
BIST
17:593.060
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -61,22
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.057
17:5918,1485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0389
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
17:5918,1204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0527
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1566
En Düşük
17,9977
17:591.021,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,77
|Açılış
|: 1.021,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.024,89
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler17:59
|HKTM
|17,71
|3.518.233
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.912.310
|% 9,99
|
|BEYAZ
|14,76
|116.454.067
|% 9,99
|
|UTPYA
|15,87
|2.524.514
|% 9,98
|
|BJKAS
|7,50
|383.006.166
|% 9,97
|
|CMENT
|54,00
|1.712.016
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|4.348.114
|% -9,97
|
|KGYO
|15,65
|22.098.603
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,50
|1.235.087
|% -9,95
|
|CMBTN
|308,20
|60.925.111
|% -9,17
|
|THYAO
|68,65
|11.072.368.727
|% 1,25
|
|ISCTR
|7,53
|5.286.148.565
|% -8,17
|
|YKBNK
|6,04
|4.243.751.203
|% -3,82
|
|GARAN
|23,42
|3.753.746.813
|% 1,47
|
|AKBNK
|11,07
|3.749.208.671
|% -3,57
|
|YKBNK
|6,04
|4.243.751.203
|% -3,82
|
|ISCTR
|7,53
|5.286.148.565
|% -8,17
|
|EKGYO
|3,80
|2.464.534.438
|% -4,28
|
|ALBRK
|2,35
|1.018.231.843
|% 2,62
|
|AKBNK
|11,07
|3.749.208.671
|% -3,57
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1460
|18,1485
|% 0,21
|
|Euro
|18,0975
|18,1204
|% 0,29
|
|Sterlin
|21,3396
|21,4467
|% -0,12
|
|Frank
|18,6996
|18,8122
|% -0,04
|
|Riyal
|4,8142
|4,8384
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|2,02
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|4,09
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.849
|6.915
|-1,00
|
|Yarım
|3.337
|3.381
|0,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.690
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,07
|19,11
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,16
|0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,07
|
Seans Raporu
17:59
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17:57RYSAS
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 9.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 522, 307 adet işlem
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -43, 68 kaybederek (% -1.58 ) 2, 729
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