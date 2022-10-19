***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.10.2022 09:22
***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İnternet Adresi www.eminis.com.tr
Elektronik Posta Adresi
E-posta
yatirimciiliskileri@eminis.com.tr
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Gözde Önem Muhasebe Müdürü 29.03.2019 262 754 52 38 gozde.onem@eminis.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı_Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 207491_701546
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072794
BIST
18:053.842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
0
En Düşük
0
18:0518,5892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0047
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,7351
En Düşük
18,5629
18:0518,2878
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0410
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4509
En Düşük
18,2711
18:05981,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -5,85
|Açılış
|: 981,62
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
981,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|61,40
|27.166.573
|% 0,00
|
|ADEL
|34,46
|5.536.155
|% 0,00
|
|ADESE
|1,07
|156.821.445
|% 0,00
|
|AKENR
|3,33
|79.553.937
|% 0,00
|
|AFYON
|5,46
|264.426.108
|% 0,00
|
|ACSEL
|61,40
|27.166.573
|% 0,00
|
|ADEL
|34,46
|5.536.155
|% 0,00
|
|ADESE
|1,07
|156.821.445
|% 0,00
|
|AKENR
|3,33
|79.553.937
|% 0,00
|
|AFYON
|5,46
|264.426.108
|% 0,00
|
|THYAO
|97,25
|7.270.226.833
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,39
|6.264.275.933
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,09
|5.105.137.062
|% 0,00
|
|ASELS
|33,48
|4.151.527.507
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,39
|3.981.765.452
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,39
|3.981.765.452
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,39
|6.264.275.933
|% 0,00
|
|TSKB
|2,66
|1.111.334.490
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,47
|3.421.041.207
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,09
|5.105.137.062
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5853
|18,5872
|% 0,01
|
|Euro
|18,2796
|18,2971
|% -0,17
|
|Sterlin
|20,9334
|21,0384
|% -0,23
|
|Frank
|18,5758
|18,6877
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9319
|4,9566
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|-9,08
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-4,40
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.760
|-21,00
|
|Tam
|6.652
|6.738
|-26,00
|
|Yarım
|3.241
|3.296
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.649
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,61
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,14
|-0,07
|
|B. Petrol
|90,25
|90,25
|0,22
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58AGYO
Yüzde -7.29 oranında düşüşle 6.49 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 658, 595 adet işlem
-
17:57KARSN
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 8.84 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 727, 373 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 3, 823 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 91, 962.00 milyon TL de
-
17:56YKBNK
Yüzde -3.71 oranında düşüşle 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 584, 015, 613 adet işlem
-
17:55AEFES
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 49.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 812, 928 adet işlem