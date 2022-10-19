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***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.10.2022 09:22
***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İnternet Adresi www.eminis.com.tr

Elektronik Posta Adresi
E-posta
yatirimciiliskileri@eminis.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Gözde Önem Muhasebe Müdürü 29.03.2019 262 754 52 38 gozde.onem@eminis.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı_Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 207491_701546

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072794


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 61,40 27.166.573 % 0,00  
ADEL 34,46 5.536.155 % 0,00  
ADESE 1,07 156.821.445 % 0,00  
AKENR 3,33 79.553.937 % 0,00  
AFYON 5,46 264.426.108 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5853 18,5872 % 0,01  
Euro 18,2796 18,2971 % -0,17  
Sterlin 20,9334 21,0384 % -0,23  
Frank 18,5758 18,6877 % -0,26  
Riyal 4,9319 4,9566 % -0,05  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.643 1.643 -9,08  
Altın Gr. 983 983 -4,40  
Cumhuriyet 6.659 6.760 -21,00  
Tam 6.652 6.738 -26,00  
Yarım 3.241 3.296 -13,00  
Çeyrek 1.624 1.649 -7,00  
Gümüş.Ons 18,59 18,61 -0,13  
Gümüş Gr. 11,13 11,14 -0,07  
B. Petrol 90,25 90,25 0,22  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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