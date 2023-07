***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Hatice Füsun Uzunyol Kutlu 1.734.157,54 TRY 27,97Mustafa Feridun Uzunyol 1.252.084,53 TRY 20,19Ahmet Ferit Uzunyol 816.912,34 TRY 13,18Dila Ekin Çağlar 740.717,34 TRY 11,95Berna Uzunyol 195602 TRY 3,15Halka Açık Kısım 1.460.526,25 TRY 23,56http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175918BIST