***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.07.2023 18:29
***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Hatice Füsun Uzunyol Kutlu 1.734.157,54 TRY 27,97
Mustafa Feridun Uzunyol 1.252.084,53 TRY 20,19
Ahmet Ferit Uzunyol 816.912,34 TRY 13,18
Dila Ekin Çağlar 740.717,34 TRY 11,95
Berna Uzunyol 195602 TRY 3,15
Halka Açık Kısım 1.460.526,25 TRY 23,56
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175918
BIST