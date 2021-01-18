***EMNIS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.01.2021 10:40
***EMNIS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 18.01.2021
İlgili Şirketler EMNIS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hatice Füsun Uzunyol Kutlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902975
BIST
11:041.521
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -3,04
|Açılış
|: 1.525
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 437,81
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445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler11:04
|POLTK
|529,20
|17.144.453
|% 10,00
|
|YGYO
|1,98
|10.659.514
|% 10,00
|
|ACSEL
|20,46
|11.636.927
|% 10,00
|
|SODSN
|38,72
|482.993
|% 10,00
|
|YESIL
|202,60
|41.926.751
|% 9,99
|
|KUTPO
|47,00
|84.049.613
|% -6,09
|
|SUMAS
|65,00
|614.120
|% -5,04
|
|TDGYO
|9,02
|4.066.572
|% -4,95
|
|PEGYO
|1,67
|7.550.345
|% -4,23
|
|IZFAS
|6,14
|651.298
|% -4,06
|
|KOZAL
|119,50
|674.319.233
|% 2,93
|
|KRDMD
|6,78
|412.122.952
|% 2,57
|
|DOHOL
|3,45
|377.265.080
|% -0,29
|
|SISE
|7,73
|337.716.164
|% -1,15
|
|GARAN
|9,93
|297.404.939
|% -0,90
|
|DOHOL
|3,45
|377.265.080
|% -0,29
|
|TSKB
|1,88
|201.754.763
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,59
|136.062.411
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,43
|110.861.195
|% 3,62
|
|EKGYO
|2,42
|180.766.152
|% -1,22
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5127
|7,5169
|% 0,78
|
|Euro
|9,0714
|9,0831
|% 0,79
|
|Sterlin
|10,1627
|10,2136
|% 0,61
|
|Frank
|8,3992
|8,4498
|% 0,77
|
|Riyal
|1,9986
|2,0086
|% 0,82
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|8,87
|
|Altın Gr.
|444
|444
|6,00
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,97
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,05
|0,13
|
|B. Petrol
|54,74
|54,74
|-0,36
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