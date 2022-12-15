***EMVAR* *ALNTF* *PBTR* *KLNMA* *SMRFA* *EKTVK* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/
15.12.2022 14:37
p://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087499
BIST
15:555.110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 43,32
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.050
15:5518,6576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0355
|Açılış
|: 18,7330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
15:5519,8224
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0770
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9336
En Düşük
19,7813
15:551.065,46
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -16,39
|Açılış
|: 1.065,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler15:55
|EPLAS
|28,82
|37.878.469
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|5.176.344
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.314.111
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|147.878.511
|% 9,99
|
|MZHLD
|12,15
|405.955.692
|% -10,00
|
|RALYH
|43,70
|477.802.156
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|265.292.585
|% -9,94
|
|ZEDUR
|43,90
|1.062.779
|% -8,16
|
|SNPAM
|18,40
|631.102
|% -7,07
|
|THYAO
|138,80
|6.128.635.139
|% 1,31
|
|ASELS
|56,95
|5.856.736.373
|% 0,98
|
|ENKAI
|25,60
|4.832.914.471
|% 9,87
|
|ISCTR
|11,90
|4.422.015.243
|% 6,54
|
|AKBNK
|18,11
|4.364.218.817
|% 4,74
|
|SKBNK
|2,84
|1.578.926.731
|% 4,41
|
|EKGYO
|7,76
|4.024.093.697
|% -2,39
|
|ISCTR
|11,90
|4.422.015.243
|% 6,54
|
|VAKBN
|10,99
|2.929.484.306
|% 3,58
|
|YKBNK
|11,64
|2.992.899.097
|% 4,68
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6418
|18,6576
|% 0,19
|
|Euro
|19,8101
|19,8224
|% -0,39
|
|Sterlin
|22,8939
|23,0087
|% -0,79
|
|Frank
|20,0160
|20,1366
|% -0,35
|
|Riyal
|4,9426
|4,9673
|% 0,07
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-28,74
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.067
|-15,01
|
|Cumhuriyet
|7.165
|7.273
|-84,00
|
|Tam
|7.205
|7.253
|-75,00
|
|Yarım
|3.489
|3.546
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.750
|1.772
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,23
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|13,91
|13,93
|-0,39
|
|B. Petrol
|82,79
|82,79
|0,09
|
Seans Raporu
15:55
daha fazla
-
16:11HALKB
Yüzde 6.79 oranında artışla 12.58 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 655, 721 adet işlem
-
16:10KLRHO
Yüzde 5.85 oranında artışla 29.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 975, 126 adet işlem
-
16:09XU100
Endeks 5, 082 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 90, 882.00 milyon TL de
-
16:09TDGYO
Yüzde 7.37 oranında artışla 14.57 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 115, 212 adet işlem
-
16:07TTKOM
Yüzde 4.31 oranında artışla 20.34 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 705, 025 adet işlem