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***EMVAR* *GRFIN*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

20.10.2021 16:26



***EMVAR******GRFIN*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler GRFIN

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.01.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Garanti Finansal Kiralama A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 25.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 370
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 18,10
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDEMVKE2214
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 19.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 20.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 4

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.01.2022 17.01.2022 18.01.2022
2 21.04.2022 20.04.2022 21.04.2022
3 22.07.2022 21.07.2022 22.07.2022
4 25.10.2022 24.10.2022 25.10.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.10.2022 24.10.2022 25.10.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971561


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OLMK 7,04 4.975.291 % 10,00  
FADE 9,55 194.755.489 % 9,90  
GUBRF 59,15 897.849.327 % 9,54  
IZTAR 23,58 20.781.570 % 9,27  
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Cumhuriyet 3.505 3.558 -19,00  
Tam 3.486 3.573 -23,76  
Yarım 1.685 1.729 -11,49  
Çeyrek 845 864 -5,75  
Gümüş.Ons 24,02 24,06 0,38  
Gümüş Gr. 7,11 7,12 0,04  
B. Petrol 84,31 84,31 -0,77  
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