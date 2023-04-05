***EMVAR* *KORTS* *ARZUM* *YKSLN* *HLVKS* *AKFK* *VAKFA* *YKBNK* *QNBFL* *KLVKS* *ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının









***EMVAR******KORTS******ARZUM******YKSLN******HLVKS******AKFK******VAKFA******YKBNK******QNBFL******KLVKS******ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [QNBFL, YKSLN, KLVKS, HLVKS, ERGLI, AKFK, KORTS, ARZUM, YKBNK, VAKFA, EMVAR]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR72345 302.030.000 05.04.2023 19.07.2023 07.04.2023- Yükselen Çelik A.Ş. YKSLN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYUKCE2310 50.000.000 05.04.2023 04.10.2023 07.04.2023- Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. KLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKLVK92322 50.000.000 05.04.2023 29.09.2023 07.04.2023- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA72349 360.000.000 05.04.2023 06.07.2023 07.04.2023- Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ERGLI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFERTT72316 262.000.000 05.04.2023 07.07.2023 07.04.2023- Ak Finansal Kiralama A.Ş. AKFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKFK92323 150.000.000 05.04.2023 01.09.2023 07.04.2023- Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. KORTS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKORT92312 52.480.000 05.04.2023 14.09.2023 07.04.2023- Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. KORTS Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKORT42427 83.480.000 05.04.2023 26.04.2024 07.04.2023- Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ARZUM Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAZEV92321 50.000.000 05.04.2023 25.09.2023 07.04.2023- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK72340 333.350.000 05.04.2023 07.07.2023 07.04.2023- Vakıf Faktoring A.Ş. VAKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVFAS62318 479.030.000 05.04.2023 05.06.2023 07.04.2023- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Yeşil Kira Sertifikası / Green Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVK92331 50.000.000 05.04.2023 29.09.2023 07.04.2023İlgili Şirketler [QNBFL, YKSLN, KLVKS, HLVKS, ERGLI, AKFK, KORTS, ARZUM, YKBNK, VAKFA, EMVAR]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132144BIST