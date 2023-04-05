Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EMVAR* *KORTS* *ARZUM* *YKSLN* *HLVKS* *AKFK* *VAKFA* *YKBNK* *QNBFL* *KLVKS* *ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının

05.04.2023 17:53
***EMVAR* *KORTS* *ARZUM* *YKSLN* *HLVKS* *AKFK* *VAKFA* *YKBNK* *QNBFL* *KLVKS* *ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.


***EMVAR******KORTS******ARZUM******YKSLN******HLVKS******AKFK******VAKFA******YKBNK******QNBFL******KLVKS******ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [QNBFL, YKSLN, KLVKS, HLVKS, ERGLI, AKFK, KORTS, ARZUM, YKBNK, VAKFA, EMVAR]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR72345 302.030.000 05.04.2023 19.07.2023 07.04.2023
- Yükselen Çelik A.Ş. YKSLN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYUKCE2310 50.000.000 05.04.2023 04.10.2023 07.04.2023
- Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. KLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKLVK92322 50.000.000 05.04.2023 29.09.2023 07.04.2023
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA72349 360.000.000 05.04.2023 06.07.2023 07.04.2023
- Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ERGLI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFERTT72316 262.000.000 05.04.2023 07.07.2023 07.04.2023
- Ak Finansal Kiralama A.Ş. AKFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKFK92323 150.000.000 05.04.2023 01.09.2023 07.04.2023
- Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. KORTS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKORT92312 52.480.000 05.04.2023 14.09.2023 07.04.2023
- Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. KORTS Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKORT42427 83.480.000 05.04.2023 26.04.2024 07.04.2023
- Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ARZUM Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAZEV92321 50.000.000 05.04.2023 25.09.2023 07.04.2023
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK72340 333.350.000 05.04.2023 07.07.2023 07.04.2023
- Vakıf Faktoring A.Ş. VAKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVFAS62318 479.030.000 05.04.2023 05.06.2023 07.04.2023
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Yeşil Kira Sertifikası / Green Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVK92331 50.000.000 05.04.2023 29.09.2023 07.04.2023


İlgili Şirketler [QNBFL, YKSLN, KLVKS, HLVKS, ERGLI, AKFK, KORTS, ARZUM, YKBNK, VAKFA, EMVAR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132144


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:054.920
Değişim :  -1,29% |  -64,24
Açılış :  4.997  
Önceki Kapanış :  4.984  
En Yüksek
5.029 En Düşük
4.920
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALFAS 312,40 728.516.344 % 10,00  
AKFYE 16,63 2.298.984.935 % 9,99  
NATEN 148,80 203.008.620 % 9,98  
SEKUR 17,20 18.717.794 % 9,97  
EUREN 11,36 494.093.918 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,2482 19,2527 % 0,21  
Euro 21,1186 21,1810 % 0,58  
Sterlin 23,9185 24,0385 % -0,15  
Frank 21,1905 21,3181 % 0,30  
Riyal 5,1154 5,1410 % 0,12  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.019 2.019 -1,26  
Altın Gr. 1.248 1.249 -0,24  
Cumhuriyet 8.467 8.595 108,00  
Tam 8.482 8.559 -23,00  
Yarım 4.143 4.188 -11,00  
Çeyrek 2.071 2.094 -6,00  
Gümüş.Ons 24,87 24,91 -0,11  
Gümüş Gr. 15,39 15,40 -0,06  
B. Petrol 84,78 84,78 -0,16  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru