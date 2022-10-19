Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EMVAR* *NRBNK* *YKYAT* *BIENF* *ISGYO* *TCRYT* *SMRFA* *ARNFK* *INFO* *DTRND* *ORFIN* *NURVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira

19.10.2022 17:45
***EMVAR* *NRBNK* *YKYAT* *BIENF* *ISGYO* *TCRYT* *SMRFA* *ARNFK* *INFO* *DTRND* *ORFIN* *NURVK*** BORSA İSTAN


***EMVAR******NRBNK******YKYAT******BIENF******ISGYO******TCRYT******SMRFA******ARNFK******INFO******DTRND******ORFIN******NURVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [TCRYT, NRBNK, NURVK, YKYAT, BIENF, INFO, DTRND, SMRFA, EMVAR, ARNFK, ISGYO, ORFIN]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMD12352 50.000.000 19.10.2022 25.01.2023 21.10.2022
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL12326 250.000.000 19.10.2022 18.01.2023 21.10.2022
- Nurol Varlık Kiralama A.Ş. NURVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDNVKA42332 100.000.000 19.10.2022 19.04.2023 21.10.2022
- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YKYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKYMA2227 100.000.000 19.10.2022 14.12.2022 21.10.2022
- Bien Finans Faktoring A.Ş. BIENF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFBIEN12312 20.000.000 19.10.2022 18.01.2023 21.10.2022
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. INFO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFINFM12316 250.000.000 19.10.2022 18.01.2023 21.10.2022
- Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş. DTRND Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDGTR42318 153.000.000 19.10.2022 12.04.2023 21.10.2022
- Sümer Faktoring A.Ş. SMRFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUMF22319 20.000.000 19.10.2022 15.02.2023 21.10.2022
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVKK2323 100.000.000 19.10.2022 08.11.2023 21.10.2022
- Arena Finans Faktoring A.Ş. ARNFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAREN12315 10.000.000 19.10.2022 18.01.2023 21.10.2022
- İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ISGYO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISGY42315 270.000.000 19.10.2022 17.04.2023 21.10.2022
- Orfin Finansman A.Ş. ORFIN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSORFNK2318 151.000.000 19.10.2022 06.11.2023 21.10.2022


İlgili Şirketler [TCRYT, NRBNK, NURVK, YKYAT, BIENF, INFO, DTRND, SMRFA, EMVAR, ARNFK, ISGYO, ORFIN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072934


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.880
Değişim :  1,01% |  38,78
Açılış :  3.851  
Önceki Kapanış :  3.842  
En Yüksek
3.917 En Düşük
3.844
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VERTU 34,10 163.484.355 % 10,00  
GESAN 149,60 550.625.920 % 10,00  
ESEN 58,30 421.530.982 % 10,00  
BRYAT 730,40 109.106.157 % 10,00  
PENTA 585,60 29.996.100 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5799 18,5816 % -0,02  
Euro 18,1514 18,1705 % -0,86  
Sterlin 20,7540 20,8581 % -1,09  
Frank 18,4099 18,5208 % -1,15  
Riyal 4,9297 4,9544 % -0,10  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.630 1.630 -22,41  
Altın Gr. 973 973 -14,69  
Cumhuriyet 6.622 6.722 -38,00  
Tam 6.618 6.710 -54,00  
Yarım 3.224 3.281 -28,00  
Çeyrek 1.615 1.641 -15,00  
Gümüş.Ons 18,40 18,44 -0,32  
Gümüş Gr. 10,98 11,00 -0,21  
B. Petrol 91,69 91,69 1,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru