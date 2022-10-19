***EMVAR* *NRBNK* *YKYAT* *BIENF* *ISGYO* *TCRYT* *SMRFA* *ARNFK* *INFO* *DTRND* *ORFIN* *NURVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira
19.10.2022 17:45
***EMVAR******NRBNK******YKYAT******BIENF******ISGYO******TCRYT******SMRFA******ARNFK******INFO******DTRND******ORFIN******NURVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [TCRYT, NRBNK, NURVK, YKYAT, BIENF, INFO, DTRND, SMRFA, EMVAR, ARNFK, ISGYO, ORFIN]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMD12352 50.000.000 19.10.2022 25.01.2023 21.10.2022
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL12326 250.000.000 19.10.2022 18.01.2023 21.10.2022
- Nurol Varlık Kiralama A.Ş. NURVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDNVKA42332 100.000.000 19.10.2022 19.04.2023 21.10.2022
- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YKYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKYMA2227 100.000.000 19.10.2022 14.12.2022 21.10.2022
- Bien Finans Faktoring A.Ş. BIENF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFBIEN12312 20.000.000 19.10.2022 18.01.2023 21.10.2022
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. INFO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFINFM12316 250.000.000 19.10.2022 18.01.2023 21.10.2022
- Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş. DTRND Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDGTR42318 153.000.000 19.10.2022 12.04.2023 21.10.2022
- Sümer Faktoring A.Ş. SMRFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUMF22319 20.000.000 19.10.2022 15.02.2023 21.10.2022
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVKK2323 100.000.000 19.10.2022 08.11.2023 21.10.2022
- Arena Finans Faktoring A.Ş. ARNFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAREN12315 10.000.000 19.10.2022 18.01.2023 21.10.2022
- İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ISGYO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISGY42315 270.000.000 19.10.2022 17.04.2023 21.10.2022
- Orfin Finansman A.Ş. ORFIN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSORFNK2318 151.000.000 19.10.2022 06.11.2023 21.10.2022
İlgili Şirketler [TCRYT, NRBNK, NURVK, YKYAT, BIENF, INFO, DTRND, SMRFA, EMVAR, ARNFK, ISGYO, ORFIN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
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Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072934
BIST