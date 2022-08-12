***EMVAR* *QNBFB* *PBTR* *SMRVA* *TFNVK* *ISCTR* *OTOKC* *ISMEN* *YKBNK* *SKYMD* *AKBNK* *VAKBN* *TRMNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira









***EMVAR******QNBFB******PBTR******SMRVA******TFNVK******ISCTR******OTOKC******ISMEN******YKBNK******SKYMD******AKBNK******VAKBN******TRMNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [ISMEN, ISCTR, PBTR, QNBFB, EMVAR, AKBNK, VAKBN, TFNVK, SMRVA, OTOKC, TRMNK, YKBNK, SKYMD]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMDE2220 1.421.450.000 12.08.2022 04.10.2022 16.08.2022- Türkiye İş Bankası A.Ş. ISCTR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTISBE2225 1.000.000.000 12.08.2022 21.10.2022 16.08.2022- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. PBTR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPASHK2215 80.000.000 10.08.2022 10.11.2022 16.08.2022- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBKK2224 752.000.000 12.08.2022 04.11.2022 16.08.2022- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVK12354 200.000.000 12.08.2022 27.01.2023 16.08.2022- Akbank T.A.Ş. AKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKBKK2230 1.000.000.000 12.08.2022 11.11.2022 16.08.2022- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFVKFBK2224 108.969.488 12.08.2022 11.11.2022 16.08.2022- TF Varlık Kiralama A.Ş. TFNVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Halka Arz / IPO TRDTFVK32313 350.000.000 12.08.2022 01.03.2023 16.08.2022- Sümer Varlık Yönetim A.Ş. SMRVA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUVYK2212 25.152.000 12.08.2022 09.11.2022 16.08.2022- Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. OTOKC Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOTKO52313 200.000.000 12.08.2022 09.05.2023 16.08.2022- Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TRMNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTERAK2215 5.000.000 12.08.2022 11.11.2022 16.08.2022- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBKK2216 1.000.000.000 12.08.2022 11.11.2022 16.08.2022- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. SKYMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKMDE2234 46.367.100 12.08.2022 26.10.2022 16.08.2022İlgili Şirketler [ISMEN, ISCTR, PBTR, QNBFB, EMVAR, AKBNK, VAKBN, TFNVK, SMRVA, OTOKC, TRMNK, YKBNK, SKYMD]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055109BIST