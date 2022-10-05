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***EMVAR* *SEKFK* *ZKBVK* *GARFL* *TFNVK* *AKSFA* *TCRYT* *QNBFL* *YKFKT* *ULUFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem

05.10.2022 17:49
***EMVAR* *SEKFK* *ZKBVK* *GARFL* *TFNVK* *AKSFA* *TCRYT* *QNBFL* *YKFKT* *ULUFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçl


***EMVAR******SEKFK******ZKBVK******GARFL******TFNVK******AKSFA******TCRYT******QNBFL******YKFKT******ULUFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ULUFA, TCRYT, AKSFA, GARFL, ZKBVK, QNBFL, TFNVK, YKFKT, EMVAR, SEKFK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Ulusal Faktoring A.Ş. ULUFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFULFK12319 42.000.000 05.10.2022 04.01.2023 07.10.2022
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMD12337 25.000.000 05.10.2022 11.01.2023 07.10.2022
- Ak Faktoring A.Ş. AKSFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKFT12322 14.000.000 05.10.2022 06.01.2023 07.10.2022
- Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. GARFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGFYH52313 150.000.000 05.10.2022 03.05.2023 07.10.2022
- Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. ZKBVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDZKVK12312 500.000.000 05.10.2022 06.01.2023 07.10.2022
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR12341 122.550.000 05.10.2022 04.01.2023 07.10.2022
- TF Varlık Kiralama A.Ş. TFNVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDTFVKA2210 305.000.000 05.10.2022 28.12.2022 07.10.2022
- Yapı Kredi Faktoring A.Ş. YKFKT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYAKF12355 100.000.000 05.10.2022 16.01.2023 07.10.2022
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVK12412 300.000.000 05.10.2022 03.01.2024 07.10.2022
- Şeker Finansal Kiralama A.Ş. SEKFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFK12315 29.000.000 05.10.2022 11.01.2023 07.10.2022


İlgili Şirketler [ULUFA, TCRYT, AKSFA, GARFL, ZKBVK, QNBFL, TFNVK, YKFKT, EMVAR, SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067584


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CRFSA 40,30 144.869.325 % 9,99  
KRONT 53,65 79.166.590 % 9,98  
CMBTN 312,20 38.285.064 % 9,97  
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Yarım 3.309 3.354 -34,00  
Çeyrek 1.657 1.677 -17,00  
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