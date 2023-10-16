***ENJSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.10.2023 17:28
***ENJSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ENJSA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ENJSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206864
BIST
'
18:057.935
En Düşük
|Değişim
|: -2,20%
|| -178,74
|Açılış
|: 8.228
|
|Önceki Kapanış
|: 8.113
|
7.927
En Yüksek
8.252
18:0527,8801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0453
|Açılış
|: 27,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8750
|
27,8801
En Düşük
27,8100
18:0529,5016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0712
|Açılış
|: 29,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,5016
En Düşük
29,3807
18:051.720,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -5,53
|Açılış
|: 1.720,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.725,74
|
1.728,78
En Düşük
1.696,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FMIZP
|316,80
|232.164.053
|% 10,00
|
|SNKRN
|34,76
|5.742.456
|% 10,00
|
|POLTK
|12.096,70
|70.499.275
|% 10,00
|
|MAALT
|991,40
|10.360.130
|% 10,00
|
|KSTUR
|1.041,70
|7.328.128
|% 10,00
|
|BYDNR
|35,10
|142.431.729
|% -10,00
|
|DMRGD
|16,02
|123.312.469
|% -10,00
|
|BRSAN
|894,10
|5.074.569.965
|% -10,00
|
|TARKM
|639,00
|80.613.813
|% -10,00
|
|YEOTK
|220,60
|1.326.228.212
|% -10,00
|
|THYAO
|223,00
|7.131.977.835
|% 0,36
|
|KOZAL
|27,14
|6.275.852.976
|% -0,73
|
|BRSAN
|894,10
|5.074.569.965
|% -10,00
|
|TUPRS
|140,50
|4.959.177.666
|% -4,10
|
|KOZAA
|68,90
|4.084.666.826
|% 1,17
|
|EKGYO
|7,37
|2.582.684.275
|% -3,53
|
|ZOREN
|6,17
|1.958.085.221
|% -1,12
|
|KOZAL
|27,14
|6.275.852.976
|% -0,73
|
|ODAS
|12,60
|2.426.901.636
|% -5,97
|
|YKBNK
|18,69
|3.215.732.879
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8226
|27,8940
|% 0,21
|
|Euro
|29,3720
|29,4234
|% -0,02
|
|Sterlin
|33,9053
|34,0753
|% 0,88
|
|Frank
|30,7988
|30,9844
|% 0,50
|
|Riyal
|7,3983
|7,4354
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|-12,87
|
|Altın Gr.
|1.718
|1.718
|-7,50
|
|Cumhuriyet
|11.850
|12.029
|-46,00
|
|Tam
|11.588
|11.692
|265,00
|
|Yarım
|5.812
|5.868
|133,00
|
|Çeyrek
|2.897
|2.934
|66,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,63
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|20,21
|20,23
|-0,07
|
|B. Petrol
|90,09
|90,09
|-0,80
|