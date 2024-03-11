***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDeloitte-DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2024 - 31.12.2024Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 8 Mart 2024 tarihli kararı ile, Denetim Komitesi'nin kararına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarınındenetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere? MaslakMahallesi Eski Büyükdere Caddesi Maslak N1 Plaza Blok N 1 İç Kapı N 1 Sarıyer, İstanbul adresindebulunan Deloitte-DRTBağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2023 yılı OlağanGenel Kurulu'nda bağımsız denetçi olarak seçilmesi için önerilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257568BIST