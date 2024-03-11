***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
11.03.2024 17:35
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Deloitte-DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2024 - 31.12.2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
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Tescil Tarihi
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Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 8 Mart 2024 tarihli kararı ile, Denetim Komitesi'nin kararına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının
denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere? Maslak
Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Maslak N1 Plaza Blok N 1 İç Kapı N 1 Sarıyer, İstanbul adresinde
bulunan Deloitte-DRT
Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2023 yılı Olağan
Genel Kurulu'nda bağımsız denetçi olarak seçilmesi için önerilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257568
BIST