***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar02.03.2021 tarih ve 237 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimiz "Kar Dağıtım Politikası"nın Şirket uygulamalarına uyumlu olacak şekilde ekteki şekilde değiştirilmesine ve bu değişikliğin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914580BIST