***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılına Ait Karın Kullanım Şekli ile İlgili Genel Kurul KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 20.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.03.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)ENJSA, TREENSA00014 Peşin 0,6000000 60 15 0,5100000 51Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 01.04.2020 01.04.2020 03.04.2020 02.04.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)ENJSA, TREENSA00014 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu'nun 11 Şubat 2020 tarihinde yaptığı toplantıdaŞirketimizin 2019 yılı faaliyet dönemine ait, Türkiye Finansal Raporlar Standartları'na göre düzenlenmiş olan Konsolide Finansal Tablolarının incelenmesi sonucunda, 01.01.2019 - 31.12.2019 döneminde oluşan 1.033.622.000,00 TL net konsolide kardan,- 1.181.068.967,12 TL sermayeyi temsil eden Hisse Senedi Sahiplerine nakit olarak net %51 brüt %60 oranında olmak üzere 708.641.380,27 TL kar payı dağıtılmasına,- Kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,-Nakit kar payının 01 Nisan 2020 tarihinden itibaren dağıtılması konusunda Genel Kurul'da karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2019 DIVIDEND DISTRIBUTION TABLE.pdfEK: 2 2019 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUENERJİSA ENERJİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 1.181.068.967,122. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 69.407.084,38Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 1.391.356.000 103.210.693,874. Vergiler ( - ) 357.734.000 05. Net Dönem Kârı 1.033.622.000 103.2106BIST