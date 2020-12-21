***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi19/09/2019Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi19/09/2021Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi21/12/2020AçıklamaSermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından Enerjisa Enerji A.Ş. için yapılan "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu" tamamlanmıştır.19 Aralık 2020 tarihi itibari ile Enerjisa Enerji Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 94,56 (10 üzerinden 9,46) olarak belirlenmiştir.Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin SAHA'nın hazırlamış olduğu rapor ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Ayrıca bu rapor Şirketimizin https://www.enerjisainvestorrelations.com internet sitesinde yayınlanacaktır.Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notumuzun alt başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not95,06 98,37 99,51 89,34 94,56http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894062BIST