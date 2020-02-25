***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSENRJ22110 ISIN kodlu Tahvilin 6. Kupon Faiz ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.11.2016İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 23.02.2021Vade (Gün Sayısı) 1.454Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 2,49Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSENRJ22110Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 02.03.2017Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 405.000.000Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 29.08.2017 28.08.2017 29.08.2017 2,49 5,05 5,11 10.084.500 Evet2 27.02.2018 26.02.2018 27.02.2018 2,66 5,39 5,47 10.773.000 Evet3 28.08.2018 27.08.2018 28.08.2018 2,9 5,88 5,97 11.745.000 Evet4 26.02.2019 25.02.2019 26.02.2019 3,2 6,42 6,52 12.960.000 Evet5 27.08.2019 26.08.2019 27.08.2019 3,36 6,81 6,85 13.608.000 Evet6 25.02.2020 24.02.2020 25.02.2020 3,57 7,16 7,29 14.458.500 Evet7 25.08.2020 24.08.2020 25.08.20208 23.02.2021 22.02.2021 23.02.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.02.2021 22.02.2021 23.02.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRSENRJ22110 ISIN Kodlu TÜFE'ye endeksli tahvilimizin 6. Kupon ödemesi 6.1.2020'de açıklanan orana istinaden 25.02.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821425BIST