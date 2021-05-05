***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
05.05.2021 16:47
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi gereğince Yatırımcı İlişkileri, Birleşme ve Devralma ve Vergi Direktörü Sabriye Gözde Çullas, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne atanmıştır.
Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonun sağlanması görevlerini Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Lisans N 203840) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına (Lisans N 702742) sahip olan Yatırımcı İlişkileri, Birleşme ve Devralma ve Vergi Direktörü Sabriye Gözde Çullas üstlenmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934682
BIST
18:001.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,60
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.425
En Düşük
1.409
18:008,3248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
18:009,9968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0140
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0673
En Düşük
9,9739
18:00477,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,12
|Açılış
|: 477,11
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,78
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler18:00
|MTRKS
|42,24
|120.817.082
|% 10,00
|
|LUKSK
|62,15
|5.043.642
|% 10,00
|
|YESIL
|85,85
|3.554.534
|% 9,99
|
|UTPYA
|28,58
|1.046.280
|% 9,92
|
|RHEAG
|2,46
|2.431.671
|% 9,82
|
|VAKFN
|19,17
|47.451.386
|% -10,00
|
|UZERB
|45,42
|452.929
|% -9,97
|
|EMNIS
|25,16
|1.487.957
|% -9,95
|
|AYEN
|7,56
|31.187.042
|% -9,89
|
|CANTE
|4,67
|244.948.411
|% -9,85
|
|EREGL
|19,44
|1.022.173.971
|% -1,07
|
|GARAN
|7,28
|937.125.736
|% 0,14
|
|KOZAL
|117,20
|908.850.846
|% 1,91
|
|PETKM
|6,78
|898.922.786
|% -1,45
|
|THYAO
|12,62
|706.129.455
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|248.745.759
|% 0,65
|
|PETKM
|6,78
|898.922.786
|% -1,45
|
|GARAN
|7,28
|937.125.736
|% 0,14
|
|YKBNK
|2,08
|231.381.223
|% -0,48
|
|KRDMD
|7,72
|568.547.441
|% 1,18
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3198
|8,3248
|% 0,00
|
|Euro
|9,9898
|9,9968
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,5477
|11,6056
|% 0,22
|
|Frank
|9,0838
|9,1385
|% 0,09
|
|Riyal
|2,2140
|2,2251
|% 0,07
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|4,88
|
|Altın Gr.
|478
|478
|1,85
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,48
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,09
|7,10
|-0,00
|
|B. Petrol
|69,50
|69,50
|0,62
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:58TGSAS
Yüzde 6.32 oranında artışla 12.79 lira fiyatla işlem gören hissede 320, 270 adet işlem
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17:56DERHL
Yüzde 7.44 oranında artışla 8.66 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 660, 224 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 422 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 14, 289.00 milyon TL de
-
17:53YGYO
Yüzde 6.19 oranında artışla 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 758, 885 adet işlem
-
17:52BAGFS
Yüzde 5.81 oranında artışla 26.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 826, 797 adet işlem