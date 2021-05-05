***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi gereğince Yatırımcı İlişkileri, Birleşme ve Devralma ve Vergi Direktörü Sabriye Gözde Çullas, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne atanmıştır.Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonun sağlanması görevlerini Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Lisans N 203840) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına (Lisans N 702742) sahip olan Yatırımcı İlişkileri, Birleşme ve Devralma ve Vergi Direktörü Sabriye Gözde Çullas üstlenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934682BIST