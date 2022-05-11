***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar11.05.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Şirket'in Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş bulunan Riskin Erken Tespiti Komitesinde Hakan TİMUR (Üye) yerine Nusret Orhun KÖSTEM'in (Üye) atanmasına karar verilmiştir. Riskin Erken Tespiti Komitesi üyeleri aşağıdaki gibidir. Fatma Dilek Yardım (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) – Başkan Kamuran Uçar (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) - Üye Nusret Orhun Köstem (Yönetim Kurulu Üyesi) - Üye Thorsten Lott (Yönetim Kurulu Üyesi) - Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029147BIST