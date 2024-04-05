***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
05.04.2024 20:04
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Riskin Erken Tespiti Komitesi
5 Nisan 2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Şirket'in Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş bulunan Riskin Erken Tespiti Komitesinde Fatma Dilek YARDIM (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) yerine Mehtap ANIK ZORBOZAN'ın (
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) atanmasına karar verilmiştir. Riskin Erken Tespiti Komitesi üyeleri aşağıdaki gibidir.
Mehtap Anık Zorbozan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) – Başkan Kamuran Uçar (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) - Üye Nusret Orhun Köstem (Yönetim Kurulu Üyesi) - Üye Thorsten Lott (Yönetim Kurulu Üyesi) - Üye Denetim Komitesi
5 Nisan 2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Şirket'in Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş bulunan Denetim Komitesinde Fatma Dilek YARDIM (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) yerine Mehtap ANIK ZORBOZAN'ın (Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi) atanmasına karar verilmiştir. Denetim Komitesi üyeleri aşağıdaki gibidir.
Mehtap Anık Zorbozan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) – Başkan Kamuran Uçar (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) – Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268898
BIST