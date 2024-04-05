***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRiskin Erken Tespiti Komitesi5 Nisan 2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Şirket'in Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş bulunan Riskin Erken Tespiti Komitesinde Fatma Dilek YARDIM (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) yerine Mehtap ANIK ZORBOZAN'ın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) atanmasına karar verilmiştir. Riskin Erken Tespiti Komitesi üyeleri aşağıdaki gibidir.Mehtap Anık Zorbozan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) – Başkan Kamuran Uçar (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) - Üye Nusret Orhun Köstem (Yönetim Kurulu Üyesi) - Üye Thorsten Lott (Yönetim Kurulu Üyesi) - Üye Denetim Komitesi5 Nisan 2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Şirket'in Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş bulunan Denetim Komitesinde Fatma Dilek YARDIM (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) yerine Mehtap ANIK ZORBOZAN'ın (Bağımsız YönetimKurulu Üyesi) atanmasına karar verilmiştir. Denetim Komitesi üyeleri aşağıdaki gibidir.Mehtap Anık Zorbozan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) – Başkan Kamuran Uçar (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) – Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268898BIST