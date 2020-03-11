***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEkteki Kar Dağıtım Politikası, 04.03.2014 tarihli Özel Durum Açıklaması'nın ekinde yer alan politika ile aynı olup herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. KAP şirket sayfasında bulunan Kar Dağıtım Politikası kısmında görüntülenebilmesi için ilgili şablondan tekrar gönderilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827218BIST