***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
11.03.2020 18:46
***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ekteki Kar Dağıtım Politikası, 04.03.2014 tarihli Özel Durum Açıklaması'nın ekinde yer alan politika ile aynı olup herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. KAP şirket sayfasında bulunan Kar Dağıtım Politikası kısmında görüntülenebilmesi için ilgili şablondan tekrar gönderilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827218
BIST
18:05100.966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -96,24
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
98.806
18:056,1963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0398
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2029
En Düşük
6,1306
18:056,9838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0362
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0373
En Düşük
6,9390
18:05328,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 1,83
|Açılış
|: 328,42
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
332,13
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|7,38
|137.168.218
|% 20,00
|
|CRFSA
|7,11
|108.036.496
|% 19,90
|
|RTALB
|2,30
|41.987.187
|% 19,79
|
|BIZIM
|9,38
|34.178.849
|% 19,04
|
|LKMNH
|7,05
|79.634.250
|% 17,89
|
|ASELS
|26,16
|1.153.013.832
|% 1,00
|
|THYAO
|9,61
|968.039.020
|% -3,61
|
|GARAN
|9,58
|566.682.027
|% 2,46
|
|TSPOR
|4,30
|352.097.197
|% -9,85
|
|ODAS
|1,61
|302.102.271
|% -6,40
|
|IHLGM
|1,12
|224.133.412
|% -5,88
|
|ODAS
|1,61
|302.102.271
|% -6,40
|
|CEMAS
|0,92
|164.195.189
|% -8,00
|
|EKGYO
|1,24
|174.558.626
|% -3,13
|
|ADESE
|1,32
|167.156.712
|% 5,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9505
|7,9904
|% 0,30
|
|Frank
|6,5651
|6,6046
|% 0,64
|
|Riyal
|1,6452
|1,6535
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-2,58
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,23
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,86
|16,89
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|36,25
|36,25
|-0,97
|