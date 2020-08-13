***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.08.2020 20:22
***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu Üyeleri, 27.03.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'unda verilen Kar Payı Avansı dağıtımına karar verme yetkisine istinaden, bu hesap dönemi için Kar Payı Avansı dağıtılmamasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868840
BIST
18:051.100
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -13,92
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.096
18:057,3204
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0132
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
18:058,6483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0065
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
18:05457,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 5,48
|Açılış
|: 457,53
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
463,85
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,18
|326.501.656
|% 10,00
|
|MSGYO
|4,18
|40.697.770
|% 10,00
|
|ARTI
|2,09
|1.440.475
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|583.398
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,95
|4.143.072
|% 10,00
|
|KLGYO
|9,31
|40.806.357
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|4.312.090
|% -9,96
|
|RTALB
|43,00
|763.939.206
|% -9,85
|
|MERIT
|32,02
|146.736
|% -9,70
|
|BURCE
|21,78
|10.544.253
|% -8,95
|
|ASELS
|17,59
|1.143.334.253
|% -0,90
|
|TUPRS
|78,40
|1.061.137.692
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,98
|1.039.855.592
|% -2,94
|
|GUSGR
|5,95
|1.027.256.559
|% -2,30
|
|THYAO
|11,14
|1.014.602.803
|% -2,45
|
|EKGYO
|1,98
|1.039.855.592
|% -2,94
|
|KARSN
|3,29
|954.360.880
|% 7,52
|
|KRDMD
|2,81
|818.016.555
|% -6,95
|
|SKBNK
|1,49
|392.444.215
|% -1,32
|
|ODAS
|2,43
|459.318.969
|% -3,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3125
|7,3204
|% -0,18
|
|Euro
|8,6254
|8,6483
|% 0,08
|
|Sterlin
|9,5339
|9,5817
|% 0,06
|
|Frank
|8,0111
|8,0593
|% 0,03
|
|Riyal
|1,9477
|1,9575
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|26,68
|
|Altın Gr.
|460
|460
|8,15
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.030
|3.109
|13,83
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,69
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|27,00
|27,03
|1,51
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,36
|
|B. Petrol
|44,88
|44,88
|-0,55
|