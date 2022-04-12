***ENKAI* *GENIL* *YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***ENKAI******GENIL******YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ENKAI, GENIL, YKBNK13.04.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaENKA INSAAT ENKAI 0,5 0,45GEN ILAC GENIL 0,3666666 0,3299999YAPI VE KREDI BANK. YKBNK 0,1183845 0,106546Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019661BIST