***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.06.2020 18:02
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tara Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851262
BIST
18:00109.543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -292,71
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
18:006,8539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0392
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8617
En Düşük
6,8141
18:007,7322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0586
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7423
En Düşük
7,6457
18:00378,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,99
|Açılış
|: 378,37
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,72
En Düşük
374,73
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|27.912.271
|% 10,00
|
|AYCES
|41,18
|1.277.579
|% 9,99
|
|TSPOR
|6,06
|341.076.814
|% 9,98
|
|TACTR
|7,39
|2.022.955
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|1.304.584
|% 9,97
|
|ISBIR
|1.044,10
|316.362
|% -10,00
|
|DAGHL
|10,45
|5.074.923
|% -9,99
|
|GSRAY
|3,29
|25.543.879
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|488.263
|% -9,82
|
|EGCEY
|1,31
|251.752
|% -9,66
|
|THYAO
|12,60
|891.965.964
|% -1,25
|
|EKGYO
|1,91
|714.602.285
|% -1,04
|
|SASA
|10,74
|693.115.148
|% 4,17
|
|GUSGR
|4,35
|672.633.828
|% 4,32
|
|GARAN
|8,06
|640.484.789
|% -0,98
|
|EKGYO
|1,91
|714.602.285
|% -1,04
|
|CEMAS
|1,28
|273.247.814
|% 2,40
|
|KARSN
|2,22
|456.855.864
|% 9,36
|
|IEYHO
|0,82
|142.797.976
|% 9,33
|
|SKBNK
|1,28
|213.825.434
|% 1,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5882
|8,6312
|% 0,80
|
|Frank
|7,1859
|7,2292
|% 0,84
|
|Riyal
|1,8202
|1,8294
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|-12,07
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-0,89
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.478
|-7,70
|
|Tam
|2.528
|2.546
|-7,90
|
|Yarım
|1.232
|1.243
|-3,90
|
|Çeyrek
|618
|622
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,23
|17,27
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|-0,04
|
|B. Petrol
|38,41
|38,41
|-0,32
|