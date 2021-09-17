***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.09.2021 09:04
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964195
BIST
10:491.424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,67
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.426
En Düşük
1.419
10:498,5845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0587
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,5947
En Düşük
8,5060
10:4910,1153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0564
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,1390
En Düşük
10,0237
10:49486,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 5,83
|Açılış
|: 486,35
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
487,20
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler10:49
|TEZOL
|18,44
|9.983.232
|% 9,96
|
|GARFA
|10,15
|3.341.861
|% 8,56
|
|KLNMA
|23,98
|329.485
|% 8,31
|
|HURGZ
|2,36
|16.040.613
|% 5,83
|
|AYES
|19,99
|66.367
|% 4,88
|
|IHGZT
|1,06
|36.179.136
|% -8,62
|
|NUGYO
|14,83
|14.103.735
|% -8,57
|
|COSMO
|9,76
|151.280
|% -8,01
|
|KTSKR
|66,50
|10.815.772
|% -7,77
|
|ISKPL
|7,41
|102.519.243
|% -7,49
|
|GARAN
|9,50
|339.500.296
|% 0,00
|
|THYAO
|12,57
|308.266.643
|% 0,80
|
|YKBNK
|2,47
|155.574.854
|% 0,00
|
|YEOTK
|53,95
|144.906.895
|% 4,15
|
|TUPRS
|109,70
|137.484.801
|% 1,48
|
|YKBNK
|2,47
|155.574.854
|% 0,00
|
|GARAN
|9,50
|339.500.296
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,06
|36.179.136
|% -8,62
|
|THYAO
|12,57
|308.266.643
|% 0,80
|
|PETKM
|6,26
|136.033.036
|% 1,46
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5837
|8,5845
|% 0,69
|
|Euro
|10,1102
|10,1153
|% 0,56
|
|Sterlin
|11,8053
|11,8645
|% 0,73
|
|Frank
|9,2256
|9,2812
|% 0,83
|
|Riyal
|2,2826
|2,2941
|% 0,74
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|8,05
|
|Altın Gr.
|486
|486
|5,83
|
|Cumhuriyet
|3.192
|3.240
|-35,00
|
|Tam
|3.173
|3.255
|-36,43
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|-17,63
|
|Çeyrek
|769
|787
|-8,81
|
|Gümüş.Ons
|22,96
|22,99
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,06
|
|B. Petrol
|75,27
|75,27
|-0,40
|
Seans Raporu
10:49
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-
11:03HURGZ
Yüzde 5.38 oranında artışla 2.35 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 006, 376 adet işlem
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11:02XU100
Endeks 1, 423 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 35 üstünde . İşlem hacmi 2, 586.00 milyon TL de
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11:02AKSA
Yüzde 4.64 oranında artışla 21.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 371, 449 adet işlem
-
11:01HURGZ
Yüzde 5.83 oranında artışla 2.36 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 889, 230 adet işlem
-
11:00HURGZ
Yüzde 6.28 oranında artışla 2.37 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 856, 687 adet işlem