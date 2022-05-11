***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.05.2022 09:06
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Agah Mehmet Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029029
BIST
09:552.499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 8,39
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.499
En Düşük
2.498
09:5515,2961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0498
|Açılış
|: 15,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,3880
En Düşük
15,2421
09:5516,1775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0950
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,2682
En Düşük
16,0616
09:55906,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,02
|Açılış
|: 906,43
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
912,14
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler09:55
|MNDRS
|2,93
|3.896.581
|% 9,74
|
|OTTO
|38,00
|150.860
|% 5,85
|
|KERVT
|4,73
|8.436.002
|% 5,35
|
|LIDFA
|8,01
|1.046.194
|% 4,57
|
|PKENT
|237,50
|2.475.938
|% 3,53
|
|ETILR
|8,20
|744.601
|% -9,99
|
|KLMSN
|11,30
|3.246.648
|% -8,87
|
|ARSAN
|4,43
|2.734.449
|% -7,71
|
|ARMDA
|110,00
|54.340
|% -6,38
|
|CUSAN
|10,30
|606.402
|% -6,11
|
|ISFIN
|3,80
|138.453.754
|% 0,00
|
|ISDMR
|29,24
|117.996.046
|% 0,00
|
|GLYHO
|2,94
|78.540.405
|% 0,68
|
|ISKPL
|5,09
|52.152.057
|% 0,00
|
|SAHOL
|21,20
|45.265.774
|% 3,41
|
|ISFIN
|3,80
|138.453.754
|% 0,00
|
|GLYHO
|2,94
|78.540.405
|% 0,68
|
|DENGE
|2,03
|41.381.463
|% 0,00
|
|ISKPL
|5,09
|52.152.057
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,84
|8.450.217
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2860
|15,2961
|% 0,33
|
|Euro
|16,1665
|16,1775
|% 0,59
|
|Sterlin
|18,8048
|18,8991
|% 0,31
|
|Frank
|15,3188
|15,4110
|% 0,30
|
|Riyal
|4,0625
|4,0829
|% 0,11
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.845
|6,17
|
|Altın Gr.
|911
|912
|9,18
|
|Cumhuriyet
|6.153
|6.247
|31,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,65
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,69
|0,24
|
|B. Petrol
|105
|105
|2,72
|