***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.11.2023 09:05
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220126
BIST
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10:298.067
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
|| 107,16
|Açılış
|: 8.029
|
|Önceki Kapanış
|: 7.960
|
8.023
En Yüksek
8.073
10:2928,9230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0644
|Açılış
|: 28,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8400
|
28,9230
En Düşük
28,8162
10:2931,6905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0848
|Açılış
|: 31,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4200
|
31,8136
En Düşük
31,5383
10:291.868,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 10,54
|Açılış
|: 1.868,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858,22
|
1.875,94
En Düşük
1.855,02
BIST En Aktif Hisseler10:26
|BINHO
|221,20
|26.071.074
|% 10,00
|
|ORCAY
|13,42
|198.228.928
|% 10,00
|
|DOCO
|4.400,00
|55.937.133
|% 10,00
|
|KLNMA
|51,15
|1.082.999
|% 10,00
|
|SAMAT
|35,66
|68.882.783
|% 9,99
|
|DAPGM
|50,40
|22.788.864
|% -10,00
|
|KSTUR
|2.020,00
|521.160
|% -6,91
|
|AVTUR
|8,23
|1.170.940
|% -6,90
|
|LINK
|215,10
|13.231.297
|% -5,62
|
|NATEN
|353,75
|134.476.384
|% -4,97
|
|THYAO
|260,50
|1.632.954.556
|% 0,29
|
|ISCTR
|22,06
|1.343.667.106
|% 3,76
|
|AKBNK
|33,70
|982.820.389
|% 5,78
|
|YKBNK
|18,62
|702.523.386
|% 4,49
|
|TUPRS
|152,60
|492.969.433
|% 1,40
|
|ISCTR
|22,06
|1.343.667.106
|% 3,76
|
|EKGYO
|7,49
|301.553.911
|% 2,32
|
|YKBNK
|18,62
|702.523.386
|% 4,49
|
|AKBNK
|33,70
|982.820.389
|% 5,78
|
|VAKBN
|15,18
|286.545.205
|% 1,88
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8848
|28,9352
|% 0,27
|
|Euro
|31,6766
|31,6905
|% 0,27
|
|Sterlin
|36,3722
|36,5546
|% 0,24
|
|Frank
|32,6874
|32,8843
|% 0,29
|
|Riyal
|7,6886
|7,7272
|% 0,22
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,61
|24,65
|% 0,66
|
|Platin
|936,54
|937,55
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.075,39
|1.081,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,07
|80,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.009,91
|2.010,17
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:26
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