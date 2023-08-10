***ENRYA* *AYX* *VKY* *AHGAZ*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***ENRYA******AYX******VKY******AHGAZ*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [ENRYA, VKY, AHGAZ]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarEnerya Enerji A.Ş. İzahname - EK 5 Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri'nin sahip oldukları doğal gaz dağıtımı ile ilgili imtiyaz haklarına ilişkin değerleme raporu Ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184090BIST