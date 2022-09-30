***ENSRI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.09.2022 10:10
***ENSRI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ENSRI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066268
BIST
11:283.155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 7,94
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.168
En Düşük
3.130
11:2818,5509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0451
|Açılış
|: 18,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4676
11:2818,2658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1084
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,1538
11:28997,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 9,26
|Açılış
|: 997,19
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler11:26
|BFREN
|1.529,40
|45.914.083
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|811.733
|% 9,98
|
|ZOREN
|3,53
|239.477.447
|% 8,62
|
|CANTE
|127,90
|48.499.945
|% 7,93
|
|ARASE
|141,80
|70.465.903
|% 7,83
|
|CASA
|118,70
|173.183
|% -9,94
|
|BRKO
|1,87
|287.303
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,22
|125.258
|% -7,74
|
|BASCM
|3,77
|24.920
|% -6,91
|
|ISGYO
|6,29
|1.378.709.572
|% -5,41
|
|ISGYO
|6,29
|1.378.709.572
|% -5,41
|
|THYAO
|69,00
|996.095.614
|% 0,58
|
|SASA
|67,75
|792.499.536
|% 2,89
|
|ALARK
|56,10
|780.992.591
|% -0,36
|
|VESTL
|38,94
|671.368.026
|% 3,23
|
|ISGYO
|6,29
|1.378.709.572
|% -5,41
|
|TSKB
|2,45
|217.031.395
|% -2,39
|
|EKGYO
|3,83
|311.359.649
|% 0,26
|
|ODAS
|6,12
|466.352.639
|% 3,03
|
|ZOREN
|3,53
|239.477.447
|% 8,62
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5496
|18,5509
|% 0,24
|
|Euro
|18,2538
|18,2658
|% 0,60
|
|Sterlin
|20,6914
|20,7951
|% 0,89
|
|Frank
|18,9294
|19,0434
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9230
|4,9477
|% 0,30
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.673
|12,02
|
|Altın Gr.
|996
|997
|8,68
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.683
|6.751
|19,00
|
|Yarım
|3.252
|3.300
|9,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.651
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,18
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,42
|0,20
|
|B. Petrol
|88,33
|88,33
|1,15
|
Seans Raporu
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