***ENSRI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 15:37
***ENSRI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ENSRI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073981
BIST
15:413.980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 2,10
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.968
15:4118,6118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0289
|Açılış
|: 18,6720
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
15:4118,3831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0514
|Açılış
|: 18,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
15:41980,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,47
|Açılış
|: 980,86
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler15:39
|TSPOR
|4,95
|281.269.630
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.609.654
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|27.198.221
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|26.590.711
|% 10,00
|
|ISGYO
|8,81
|568.512.243
|% 9,99
|
|ALKA
|39,50
|233.175.900
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|SKTAS
|3,44
|72.799.530
|% -9,95
|
|PENTA
|63,80
|64.821.477
|% -9,95
|
|THYAO
|101,30
|4.217.099.555
|% 1,81
|
|SISE
|33,66
|2.944.058.137
|% 3,70
|
|SASA
|102,60
|2.370.460.904
|% 2,60
|
|AKBNK
|15,59
|2.320.375.210
|% 0,84
|
|YKBNK
|9,59
|2.150.126.343
|% 2,35
|
|SKBNK
|2,10
|982.644.285
|% 6,06
|
|TSKB
|3,11
|1.364.722.783
|% 7,24
|
|EKGYO
|4,59
|1.866.727.629
|% -0,86
|
|YKBNK
|9,59
|2.150.126.343
|% 2,35
|
|ISCTR
|9,87
|2.141.563.240
|% 2,17
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6077
|18,6110
|% 0,15
|
|Euro
|18,3715
|18,3813
|% 0,27
|
|Sterlin
|21,0301
|21,1356
|% 0,55
|
|Frank
|18,4846
|18,5960
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9358
|4,9606
|% 0,07
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|-7,65
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-4,32
|
|Cumhuriyet
|6.604
|6.704
|-34,00
|
|Tam
|6.633
|6.715
|-54,00
|
|Yarım
|3.232
|3.280
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.641
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,86
|18,89
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,30
|-0,21
|
|B. Petrol
|90,36
|90,36
|-0,85
|
Seans Raporu
15:39
daha fazla
-
15:54POLHO
Yüzde 5.22 oranında artışla 9.47 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 261, 624 adet işlem
-
15:53MAKTK
Yüzde -3.39 oranında düşüşle 4.27 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 746, 141 adet işlem
-
15:52MAKIM
Yüzde -8.38 oranında düşüşle 25.16 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 149, 655 adet işlem
-
15:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 36 artarak (% 0.08 ) 4, 353
-
15:51XU100
Endeks 3, 974 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 56, 387.00 milyon TL de