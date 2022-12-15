***ENSRI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2022 15:47
***ENSRI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ENSRI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087543
BIST
15:545.101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 34,66
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.050
15:5418,6509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0288
|Açılış
|: 18,7330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
15:5419,8146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0848
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9336
En Düşük
19,7813
15:541.065,62
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -16,23
|Açılış
|: 1.065,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler15:54
|EPLAS
|28,82
|36.292.879
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|5.176.344
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.314.111
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|147.702.818
|% 9,99
|
|MZHLD
|12,15
|395.250.063
|% -10,00
|
|RALYH
|43,70
|477.582.258
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|265.269.981
|% -9,94
|
|SILVR
|18,83
|209.930.177
|% -9,90
|
|ZEDUR
|43,90
|1.062.779
|% -8,16
|
|THYAO
|137,00
|5.830.969.101
|% 0,00
|
|ASELS
|56,10
|5.607.874.193
|% -0,53
|
|ENKAI
|25,18
|4.660.623.135
|% 8,07
|
|ISCTR
|11,74
|4.281.361.309
|% 5,10
|
|AKBNK
|17,82
|4.204.206.118
|% 3,07
|
|SKBNK
|2,80
|1.528.533.071
|% 2,94
|
|EKGYO
|7,76
|4.024.093.697
|% -2,39
|
|ISCTR
|11,74
|4.281.361.309
|% 5,10
|
|VAKBN
|10,75
|2.808.874.961
|% 1,32
|
|YKBNK
|11,48
|2.879.677.969
|% 3,24
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6420
|18,6509
|% 0,15
|
|Euro
|19,8066
|19,8146
|% -0,43
|
|Sterlin
|22,9069
|23,0218
|% -0,73
|
|Frank
|20,0155
|20,1361
|% -0,36
|
|Riyal
|4,9430
|4,9678
|% 0,08
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-30,04
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|-15,93
|
|Cumhuriyet
|7.168
|7.276
|-81,00
|
|Tam
|7.200
|7.248
|-80,00
|
|Yarım
|3.487
|3.544
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.749
|1.771
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,13
|-0,79
|
|Gümüş Gr.
|13,91
|13,92
|-0,40
|
|B. Petrol
|82,86
|82,86
|0,16
|
Seans Raporu
15:54
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16:09XU100
Endeks 5, 082 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 90, 882.00 milyon TL de
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16:09TDGYO
Yüzde 7.37 oranında artışla 14.57 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 115, 212 adet işlem
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16:07TTKOM
Yüzde 4.31 oranında artışla 20.34 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 705, 025 adet işlem
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16:05KUVVA
Yüzde 9.96 oranında artışla 49.46 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 456 adet işlem
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16:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, EKGYO, SASA