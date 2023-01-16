***ENSRI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.01.2023 10:00
***ENSRI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ENSRI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102420
BIST
14:185.134
En Yüksek
|Değişim
|: 2,99%
|| 149,29
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.135
En Düşük
4.981
14:1818,7914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 19,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
14:1820,3671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0162
|Açılış
|: 20,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
14:181.158,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,71
|Açılış
|: 1.158,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler14:16
|SDTTR
|75,35
|345.443.992
|% 10,00
|
|AKCNS
|53,35
|40.095.225
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|20.129.032
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.860.629
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.569.785
|% 10,00
|
|ODAS
|8,76
|2.306.201.203
|% -5,19
|
|ZEDUR
|59,20
|597.294
|% -4,67
|
|BRKO
|5,40
|1.228.586
|% -4,59
|
|DOGUB
|12,12
|30.677.478
|% -4,49
|
|TERA
|22,40
|13.416.727
|% -3,61
|
|THYAO
|144,00
|5.893.254.217
|% 6,90
|
|KOZAL
|567,60
|3.319.056.192
|% 6,89
|
|ASELS
|57,95
|2.826.760.356
|% 4,89
|
|EREGL
|40,86
|2.705.909.534
|% 1,24
|
|TUPRS
|534,30
|2.699.988.389
|% 4,72
|
|ODAS
|8,76
|2.306.201.203
|% -5,19
|
|EKGYO
|8,01
|1.881.379.927
|% 1,65
|
|YKBNK
|9,50
|1.512.501.161
|% 3,15
|
|KRDMD
|19,04
|2.510.999.290
|% 1,98
|
|ISCTR
|11,12
|1.189.600.341
|% 2,96
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7874
|18,7900
|% 0,04
|
|Euro
|20,3582
|20,3686
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,8918
|23,0066
|% -0,08
|
|Frank
|20,2087
|20,3305
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9874
|5,0124
|% 0,04
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-2,48
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|-1,71
|
|Cumhuriyet
|7.800
|7.918
|-58,00
|
|Tam
|7.840
|7.895
|85,00
|
|Yarım
|3.820
|3.864
|42,00
|
|Çeyrek
|1.916
|1.932
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,62
|14,64
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,68
|84,68
|-0,60
|